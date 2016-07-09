لمن يعاني من نقص فيتامين "D".. إليك 5 مصادر له

يلعب فيتامين "D" دوراً هاماً في صحة الإنسان، بدءاً من العظام وصولاً إلى الجهاز المناعي، وذلك لأن هذا الفيتامين يعزز من قدرة ترسب المعادن داخل العظام.

فبدون فيتامين "D"، تفقد عظام الجسم قوتها وتصبح ضعيفة وهشة.

وعندما ينخفض معدل فيتامين "D" في الجسم، يصبح الجسم عرضة لكثير من العدوى. وقد ذكر تقرير نشره موقع "بولد سكاي"، المعني بالأمور الصحية، المصادر التي يمكن للإنسان من خلالها الحصول منها على فيتامين"D"، وهي 5 مصادر:

1- أشعة الشمس

المصدر الرئيسي لفيتامين "D"أشعة الشمس، حيث إن الجسم يمتص 90% من احتياجاته من فيتامين "D" عبر الجلد أثناء التعرض لأشعة الشمس، بحسب خبراء التغذية. لكن من المهم التعرض لأشعة الشمس إما قبل الساعة 11 صباحاً أو بعد الرابعة مساء، حتى تتحاشى تأثير الأشعة الضارة على الجلد.

2- الأسماك

الأسماك مثل السالمون والسردين والتونة غنية بفيتامين "D"، لذا فإن تناول الأسماك بصفة يومية، يضمن حصول الجسم على احتياجاته اليومية من هذا الفيتامين الهام لصحة الجسم.

3- البيض

البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين "D"، وتناول بيضتين يؤمنان حصولك على ثُمُن احتياجك من الفيتامين.

4- منتجات الألبان

منتجات الألبان أيضاً غنية بفيتامين "D"، وتناول كوب من "الزبادي" يومياً يؤمن لك احتياجاتك اليومية من ذلك الفيتامين الحيوي.

5- زيت كبد الحوت

زيت كبد الحوت غني بفيتامين "D"، وفي مطلع القرن العشرين، اكتشف العلماء أن زيت كبد الحوت يساعد في الوقاية من مرض "الكساح"، الذي كان يصيب الأطفال بكثرة في ذلك الوقت، نظراً لنقص فيتامين "D" في الجسم، وكان يؤثر على العظام ويتسبب في ضعفها ولينها. كما أن زيت كبد الحوت غني أيضاً بفيتامين "A".