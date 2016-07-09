7 أسباب ستجعلك تشرب عصير البرتقال والشمندر يوميا

هل عادة ما تبدأ يومك بفنجان من القهوة أو الشاي؟ ألست من محبي الفواكه والخضراوات؟

إذا كانت الإجابة "نعم".. فقد حان الوقت لأن تبدأ في تغيير نمط حياتك.. فبحسب خبراء التغذية، لا يجب أن تفوّت الفوائد الصحية العديدة للخضراوات والفواكه.

هل تعلم أن أجدادنا اعتمدوا اعتماداً كلياً على الخضراوات والفواكه لعلاج أمراضهم والتخلص من آلامهم؟

هل تعلم أن شرب عصير من خليط البرتقال والشمندر كفيل بعلاج العديد من الأمراض؟ فبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي"، المعني بالصحة، يمكن تحضير ذلك الشراب السحري عن طريق خلط قطع من الشمندر الطازج مع عصير البرتقال في الخلاط الكهربائي، ثم نحتفظ بالخليط – من دون أن نصفيه – ونقوم بتناول العصير يومياً قبل وجبة الإفطار.

وهذا ما ستجنيه من الالتزام بذلك الشراب "الصيدلاني" بصفة يومية:

1- يخفض ضغط الدم المرتفع.. نظراً لاحتواء الخليط على حمض النيتريك وفيتامين "C"، والذي يساعد في تدفق الدم بشكل جيد في الأوعية الدموية، مما يخفض من ضغط الدم المرتفع.

2- يقي من السرطان.. فالعناصر الغذائية المتوفرة في ذلك الخليط السحري تقي من أنواع عديدة من الأورام السرطانية، وخاصة سرطان البروستات والصدر والبنكرياس.

3- يقلل من مخاوف إصابة الأجنة بعيوب خلقية.. فإذا تناولت السيدة الحامل ذلك الخليط السحري بصفة يومية، فإن ذلك يقلل من مخاطر إصابة الجنين بأي عيوب خلقية، حيث إنه يمد الجنين بفيتامينات "B" و"C" والفولات.

4- يقضي على قرحة المعدة.. فذلك العصير السحري يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تعالج قرح المعدة.

5- يعزز مناعة الجسم.. فذلك الخليط غني بفيتامين "C"، والمنجنيز، إضافة إلى عدة عناصر غذائية مفيدة تقوم بتقوية خلايا الجسم وتعزز من الجهاز المناعي.

6- يعالج الأنيميا.. العصير السحري يحسن من قدرة الدم على امتصاص الحديد، وبالتالي يقضي على الأنيميا.

7- يقي من مشاكل القلب.. فهذا العصير يمنع تكون الجلطات في القلب ويعزز من صحة الجهاز الدوري.