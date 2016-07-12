أكثروا من الرمان لمقاومة الشيخوخة

اكتشف علماء سويسريون مادة مستخلصة من ثمار الرمان بها مكونات محتملة مقاومة للشيخوخة في تطور من شأنه تعزيز سمعة هذه الفاكهة كغذاء خارق.



وذكر باحثون في معهد إيكول بوليتيكنيك فيدرال دي لوزان في دورية نيتشر ميديسن، الاثنين، أن إعطاء مادة يورولايثين إيه - وهي مادة حمضية تفرزها بكتيريا- لفئران متقدمة في السن قد ساهم في تحسين قدرتها على الركض بنسبة 42%.



وينتج الجسم هذا النوع من الأحماض حين تقوم البكتيريا في القناة الهضمية بتحليل مكونات موجودة في الرمان تعرف باسم إيلاجيتانينس.



كما يعمل فريق البحث السويسري مع شركة أمازينتيس لتطوير مكمل غذائي ربما يساعد على تحسين قوة العضلات والقدرة على التحمل عند التقدم في السن ويتوقع ظهور نتائج لأول تجارب معملية على البشر العام المقبل.



من جانبه، قال رئيس معهد إيكول بوليتيكنيك فيدرال دي لوزان والمؤسس الشريك لشركة أمازينتيس، باتريك إيبيشر: "نعتقد أن بحثنا الذي يكشف فوائد صحية في مادة يورولايثين إيه يحمل الأمل في منع إصابة العضلات بالشيخوخة، مشيراً إلى أنها "مادة طبيعية تماماً وآثارها قوية وقابلة للقياس".

