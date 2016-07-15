المغنيسيوم يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع

أفاد تحليل لأكثر من 30 دراسة أن مكملات المغنيسيوم الغذائية التي يتم تناولها يوميا لمدة ثلاثة أشهر ربما تساهم في تقليل ضغط الدم بشكل طفيف.

وقال كبير الباحثين يكينج سونغ إن أدلة سابقة كانت تشير إلى أن نقص المغنيسيوم قد تكون له صلة باضطرابات مصاحبة لزيادة الوزن، مثل ضغط الدم المرتفع.

وقال سونغ من كلية الصحة العامة بجامعة إنديانا في إنديانابوليس "تناول مكملات المغنيسيوم الغذائية عن طريق الفم يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم، ويمكن اعتباره وسيلة غير مكلفة وآمنة لعلاج ارتفاع ضغط الدم".

لكنه قال أيضا إن مكملات المغنيسيوم الغذائية يمكن أن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وقد تتداخل مع أدوية أخرى.

وتابع قوله "مرضى القلب والكلى والكبد وغيرها من الأمراض الخطيرة ينبغي ألا يتناولوا مكملات المغنيسيوم دون موافقة طبيبهم أو إشرافه".

وجمع الباحثون بيانات من 34 تجربة سريرية شملت أكثر من ألفي شخص.

واستنادا إلى هذه النتائج اكتشف الباحثون أن تناول جرعة يومية مقدارها 368 ملليغراما من المغنيسيوم لمدة نحو 3 أشهر يخفض فيما يبدو ضغط الدم.

ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركية يعاني نحو 70 مليون بالغ أميركي أو ما يعادل واحد من كل ثلاثة بالغين من ارتفاع ضغط الدم.