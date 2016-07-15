نيويورك.. أول حالة انتقال لزيكا من امرأة لرجل

أبلغت السلطات الصحية في مدينة نيويورك، اليوم الجمعة، عن أول حالة انتقال لفيروس زيكا من امرأة إلى رجل عبر الاتصال الجنسي، وهو الذي ينتقل في الغالب عبر البعوض المصاب.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن البلاغ هو أول حالة موثقة لانتقال زيكا من امرأة إلى رجل عبر الاتصال الجنسي.

وكل الحالات السابقة المعلنة لانتقال الفيروس عبر الجنس كانت من رجال إلى نساء، وفقا لما قالته المراكز الأميركية.

وفي الحالة المعلنة في نيويورك، انتقل الفيروس في اليوم الذي عادت فيه سيدة في العشرينيات من عمرها إلى المدينة من منطقة موبوءة بالفيروس وقابلت صديقها. ولم يسافر الرجل إلى خارج الولايات المتحدة في العام الماضي.