4 طرق لتفادي الإصابة بالزهايمر

نشر الموقع الأميركي 'Newsmax Health أربع طرق سحرية وبسيطة يمكنها تفادي الإصابة بمرض الزهايمر أو فقدان الذاكرة:

أولاً: الحصول على الكثير من النوم

أوضح الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم يرفع من خطر الإصابة بالعته بمعدل 3 أضعاف، لذلك إذا كنت تشخر بصوت عالٍ يجب عليك علاجه.

ثانياً: عدم تعاطي الكحول

الكحول تقتل خلايا الدماغ لذلك يجب التخلي عنها.

ثالثاً: تناول الفيتامينات يومياً

لتجنب الزهايمر يجب تناول الفيتامينات D و E والمغنيسيوم، بالإضافة إلى تناول زيت السمك يومياً.

رابعاً: تناول الدهون الصحية

تناول الدهون ضروري لصحة الدماغ، خصوصا الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل السلمون والجوز والأفوكادو وزيت الزيتون، وحتى الشوكولاتة الداكنة، دون أي إضافات، مثل السكر أو منتجات الألبان.