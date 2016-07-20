إحرق 1000 سعرة حرارية وأنت في بيتك

يعتقد الكثيرون أن الوسيلة الأمثل لحرق السعرات الحرارية هي عن طريق ارتياد صالات الجيم وممارسة التمارين الرياضية القاسية، لكن هناك طرقاً أخرى يمكن من خلالها الحصول على نتائج مدهشة دون الحاجة للخروج من المنزل.

ووجدت الأبحاث أن الأعمال المنزلية يمكن أن تساعد على حرق أكثر من 1000 سعرة حرارية، أي أن بإمكانك أن تكنس وتنظف الأرض والجدران، وتحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية في نفس الوقت، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

1- تنظيف الأرض بالمكنسة الكهربائية

حرك المكنسة الكهربائية بيدك إلى الأمام، وعندما يستقيم ذراعك اسحبها مرة أخرى للخلف، ويمكن من خلال هذا التمرين حرق حوالي 180 سعرة حرارية خلال ثلاثين دقيقة.

2- تنظيف الأرض بالفرشاة

ضع الفرشاة على الأرض، وادفع بها بعيداً عن جسمك وأنت في وضعية الاستلقاء، مرة بيد واحدة ومرة أخرى بكلتا يديك، ومن ثم اسحبها للخلف إلى موضع البداية، ويمكن من خلال هذا التمرين حرق حوالي 200 سعرة حرارية خلال 30 دقيقة.

3- تنظيف النوافذ

حرّك الإسفنجة بحركة دائرية عدة مرات، وهذا التمرين مفيد لعضلات الذراعين والكتفين، وفي المرحلة التالية استخدم مساحة صغيرة لشطف النوافذ من خلال تحريكها للأعلى والأسفل، ويمكن من خلال هذا التمرين حرق 125 سعرة حرارية خلال 30 دقيقة.

4- الحفر في الحديقة

من المعروف أن عمّال الحفر يتمتعون بعضلات قوية وخاصة في الذراعين. ضع المجرفة بشكل مائل باتجاه الأرض، واضغط عليها بيديك وإحدى قدميك، ثم أخرج بعض التراب وارميه بعيداً، وهذا التمرين مفيد للغاية، ويساعد على حرق 315 سعرة حرارية خلال 30 دقيقة.

5- إزالة الأعشاب الضارة

استخدم جزازة الأعشاب لإزالة الأعشاب الضارة من الحديقة، حيث يساعد دفعها للأمام وللأعلى والأسفل على تمرين عضلات الذراعين والكتفين، ويمكنك أن تحرق حوالي 185 سعرة حرارية خلال 3 دقيقة.

6- رفع وبسط السجاد

لرفع السجادة أمسك بها من أحد طرفيها وأنت في وضعية الانحناء على ركبتيك، ومن ثم انتقل إلى وضعية الوقوف واسحبها للخلف، ولبسط السجادة تكرر هذه العملية بالاتجاه المعاكس، ويمكن حرق حوالي 180 سعرة حرارية من خلال هذا التمرين.

7- طلاء الجدران

يتطلب طلاء الجدران جهداً عضلياً كبيراً. ضع الفرشاة على الجدران وحركها للأعلى والأسفل إلى أن يتم إنجاز العمل. هذا التمرين يساعدك على حرق 210 سعرة حرارية خلال 30 دقيقة.