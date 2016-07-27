عزيزتي احذري الكعب العالي.. قد يسبب السرطان!

كشفت دراسة حديثة، مخاطر ارتفاع الإصابة بسرطان العظام بسبب ارتداء الأحذية عالية الكعب يوميا لأنها تؤثر على عظام #القدم والظهر والمفاصل.

ووفقا لما ذكر موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية "نقلا عن "هيلين سيوسيل" أحد المشاركين في الدراسة أن خسارة الشركات البريطانية من وراء ارتداء الفتيات للكعب العالي، تصل إلى 260 مليون يورو بسبب الإجازات المرضية التي تأخذها الموظفات في #الشركات بسبب مرضهن من الكعب العالي.

وأوضح الدكتور "ديفيد أجوس" أستاذ الطب وعلاج السرطان بجامعة جنوب كاليفورنيا أن ارتداء #الكعب العالي يؤثر على صحة النساء بشكل عام ويتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بمرض السرطان لأن هذا المرض غالبا ما يصاب به الإنسان بسبب خلل في عمل خلايا الجسم ولأن الكعب العالي يسبب خللا في بعض وظائف الجسد فهو يساعد على نشاط خلايا العظام والمفاصل بطريقة غير طبيعية وهو ما يؤدى إلى تحولها إلى #خلايا سرطانية.

وأضاف على الرغم من وجود #الدراسات التي تؤكد ضرر الكعب العالي إلا أن الفتيات تخرج من ذلك بمصطلحات غير صحيحة منها "الكعب العالي مريح" فلا يوجد كعب صعب وآخر مريح ولكن وضع #القدم بالكعب هو الذى يعرض صحة الفتيات للخطر".