هكذا تقضي إجازتك دون زيادة في الوزن

يزيد وزن الناس في الغالب حين يسافرون في إجازات طويلة٬ جراء إكثارهم من الأطعمة والمشروبات٬ لكن السمنة ليست أمرا حتميا في حال اتبع المسافر بعض نصائح التغذية٬ بحسب الخبراء.

ووفق "ميديكال دايلي"٬ فإن بوسع المسافر أن يستمتع بالطعام خلال سفره٬ لأن ذلك من صميم الاستجمام٬ لكن يتوجب عليه أن ينتبه إلى نوع الأطعمة والكمية التي يأكل منها.

ومن بين الأسباب التي تفاقم السمنة لدى الناس أثناء الإجازات٬ أنهم يبذلون جهدا إضافيا فيحسون بالجوع والرغبة في التهام كميات أكبر من الطعام.

وتوضح الخبيرة في التغذية٬ ماري جان ديتروير٬ أن الإجهاد يجعل الجسم يحتفظ لمدة أطول بالسعرات الحرارية٬ دون أن يحرقها بسرعة٬ ومع مكوثها في الجسم مدة أطول٬ يصير من الصعب حرقها والتخلص منها٬ فتتحول إلى دهون.

وتنصح الباحثة في علم التغذية٬ ليزا موسكوفيتز٬ المسافرين بتناول الفواكه بين الحين والآخر حين يكونون في إجازة٬ حتى لا يشعروا بجوع كبير يتناولون على إثره كمية كبيرة من الطعام.

وتنصح موسكوفيتز المسافرين بالاستمتاع بمذاق الأكل واستغراق وقت أطول في تناوله٬ الأمر الذي سيقلص كمية السعرات الحرارية.

فضلا عن ذلك٬ أبانت الأبحاث أن شرب المياه قبل تناول الطعام أو أثناء الأكل يحول دون الإكثار من تناول الوجبات.

وينصح الخبراء المسافرين بالمواظبة على الرياضة خلال سفرهم في حال أمكنهم ذلك٬ أو أن يقوموا بمجهودات بدنية أخرى٬ لا أن يتفرغوا للتسلية والترفيه بشكل كامل.