بريطانيا تحث الحوامل على تأجيل سفرهن لفلوريدا

حث مسؤولو الصحة في بريطانيا السيدات الحوامل على تأجيل السفر إلى فلوريدا إلا لضرورة، بعد أن أكدت الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة اكتشاف حالات إصابة بفيروس زيكا لأشخاص لم يسبق لهم السفر.

وأفادت تقارير من فلوريدا أحد أهم المقاصد السياحية للبريطانيين الراغبين في قضاء العطلات بوجود أربع حالات انتقال محلي للفيروس الجمعة.

وقال مسؤولون إن المصابين تعرضوا على الأرجح للدغات بعوض ويشتبه في أن حالات الإصابة حدثت في مساحة لا تتجاوز ميلا مربعا إلى الشمال من وسط ميامي.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن "على السيدات الحوامل النظر في تأجيل سفرهن غير الضروري للمناطق المتضررة لحين انتهاء فترة حملهن".

وأضافت أن خطر الإصابة بفيروس زيكا في فلوريدا صنف على أنه متوسط اعتمادا على عدد الحالات ونطاق انتشارها.

واكتشف تفشي فيروس زيكا أول مرة في البرازيل العام الماضي ومنذ ذلك الحين تفشى بسرعة في دول الأميركتين. ويسبب الفيروس تشوهات

للمواليد من بينها أثار خطرة على الوظائف العقلية.