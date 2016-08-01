مسؤول أميركي يتوقع انتقالا أكبر لفيروس زيكا بسبب البعوض

حذر مسؤول أميركي في مجال الصحة من أن الولايات المتحدة ستشهد على الأرجح مزيدا من حالات انتقال فيروس #زيكا محليا لكن من غير المتوقع أن يصل الأمر إلى الحد الذي وصل إليه في البرازيل أو بويرتوريكو.

وتأتي التصريحات بعد أن أعلنت سلطات ولاية فلوريدا يوم الجمعة عن أول مؤشر على انتقال #الفيروس محليا في الولايات المتحدة وخلصت إلى أن البعوض أصاب على الأرجح أربعة أشخاص بالفيروس الذي يمكن أن يصيب الأجنة بتشوهات خلقية جسيمة.

وقال أنتوني فاوتشي مدير المعهد القومي الأميركي للحساسية و #الأمراض_المعدية في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) أمس الأحد "قطعا لا نتعامل مع هذا باستهتار. هذا أمر لطالما توقعناه ونحن مستعدون للأسوأ. لكننا لا نشعر بأن الوضع سيتحول إلى انتشار واسع النطاق مثل ما شهدناه في البرازيل أو الذي نشهده في بويرتوريكو."

وذكر أن السلطات الصحية تعمل على تقليص عدد #البعوض في مناطق العدوى وحثت الناس على البقاء بالداخل واستخدام طارد #الحشرات.

وأضاف أن التجارب الأولية على أحد لقاحات زيكا ستبدأ على الأرجح خلال الأسابيع المقبلة. وإذا حققت هذه التجارب نجاحا فستبدأ تجارب على نطاق أوسع مطلع 2017.