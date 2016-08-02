الدجاج والأسماك تقلل خطر الوفاة

أظهرت دراسة أميركية أجراها باحثون من جامعة هارفارد أن تناول #البروتينات الخالية من #الدهون كالجوز و #الدجاج والأسماك يقلص خطر الوفاة خلافا للحوم الحمراء و #البيض ومشتقات الحليب.

وأجريت هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "جورنال اوف ذي اميريكن ميديسين اسوسييشن" (جاما) على اكثر من 130 الف شخص على مدى ثلاثة عقود.

وتثبت النتائج ما يواظب اخصائيون في قطاع الصحة منذ عقود على تأكيده غير أنها تنطوي على بعض الخلاصات المفاجئة.

وعلى سبيل المثال، لا يؤدي تناول اللحوم الحمراء او بروتينات دهنية اخرى مثل البيض والجبن الى زيادة في خطر الوفاة لدى الاشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.

وقال الباحث في مستشفى ماساتشوستس العام مينغيانغ سونغ، وهو أحد معدي الدراسة: "كنا نتوقع أن يكون الاثر اضعف على مجموعة الاشخاص الذين يعيشون نمط حياة صحيا لكن ليس لدرجة أن يزول هذا الرابط بالكامل".

وأكدت الدراسة مع ذلك أن الاشخاص الذين يتناولون الكحول او يعانون وزنا زائدا او يدخنون او الذين لا يمارسون اي نشاط جسدي هم الاكثر عرضة لزيادة خطر الوفاة في حال التناول المفرط للبروتينات الدهنية.

وأضاف سونغ: "عندما اطلعنا عن كثب على البيانات لاحظنا أن مجموعة الاشخاص الذين يعيشون نمط حياة غير صحي كانوا يستهلكون كميات اكبر من اللحوم الحمراء والبيض ومشتقات الحليب الغنية بالدهون في حين أن الاشخاص الذين يعيشون نمط حياة صحيا كانوا يستهلكون كميات اكبر من الاسماك والدجاج".

وأكثر البروتينات المسببة لزيادة خطر الوفاة موجودة في اللحوم الحمراء بما يشمل لحم البقر.

ونصحت الدراسة بالاعتماد بدرجة اكبر على البروتينات الموجودة في الخبز والحبوب والمعكرونة والفاصولياء والجوز والخضر.