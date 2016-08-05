فلوريدا تكثف مكافحة "زيكا" وترش البعوض بمبيد حشري

بدأت السلطات في ولاية #فلوريدا يوم الخميس رش مبيد في الهواء للتخلص من البعوض في حي في #ميامي بعد ثبوت أول انتشار محلي لفيروس #زيكا الذي قد يسبب تشوهات خلقية في المواليد.

ورشت سلطات مقاطعة ميامي-ديد مبيدا حشريا اسمه ناليد في أول عملية من نوعها منذ ثبوت انتقال الفيروس محليا في منطقة مساحتها 2.6 كيلومتر مربع حول حي وينوود بالقرب من وسط مدينة ميامي.

وكان من المقرر رش المبيد يوم الأربعاء لكنه تأجل بسبب الأمطار.

وقال توم فريدن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التأثير الفوري يبدو أكثر نجاعة من تقنيات للسيطرة على #البعوض استخدمت في وقت سابق.

وسعت السلطات لتهدئة أي مخاوف بشأن السلامة من المبيد برش كميات ملائمة منه، مشيرة إلى أنه استخدم لفترة طويلة في مكافحة البعوض في مقاطعة ميامي-ديد وحول فلوريدا.

وقالت السلطات المحلية إنها تدرس رش مبيد آخر في الجو لاستهداف يرقات البعوض.

وتوصلت سلطات فلوريدا إلى أن 15 إصابة بفيروس زيكا انتقلت بواسطة بعوض محلي وتتوقع احتمال وجود المزيد من الاصابات لكن لم يتم الابلاغ عن حالات اخرى يوم الخميس.

ويراقب مسؤولو الولاية 393 حالة إصابة مرتبطة بالسفر إلى الخارج منها 55 حالة تشمل نساء حوامل.