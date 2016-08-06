أميركا: لا مخاطر بيئية لبعوض معدل وراثيا لمكافحة "زيكا"

أعلنت الوكالة الاميركية للأغذية والأدوية (اف دي ايه) أن بعوضة معدلة وراثيا للحؤول دون تكاثر "الزاعجة" المسببة خصوصا لفيروسي الضنك وزيكا لا تمثل أي خطر على البيئة.

واعتبرت الوكالة التي حللت آلاف التعليقات الصادرة عن أفراد العامة منذ اذار/مارس، أن "حقل التجارب المقترح" لبعوضة "او اكس 513 ايه" المطور من شركة اوكسيتيك #البريطانية "لن يكون له أثر مهم على البيئة".

وتم تعديل البعوض وراثيا للتسبب بنفوق صغارها قبل الوصول إلى سن البلوغ ما من شأنه بحسب "اوكسيتيك" الحد من أعداد البعوض المصري المشتبه في نقله لأمراض فيروسية مثل #زيكا والضنك والحمى الصفراء وشيكونغونيا إلى #البشر.

غير أن هذا الموقف الصادر عن "اف دي ايه" لا يعني أن هذا البعوض المعدل وراثيا حاز موافقة فورية على طرحه في الأسواق، بحسب بيان للوكالة الفيدرالية.

وأشارت الوكالة إلى أن شركة "اوكسيتيك تتحمل مسؤولية التأكد من تلبية كل المتطلبات المحلية على مستوى الولايات وعلى النطاق الفيدرالي قبل إجراء #حقل التجارب المقترح".

ويتعين على قسم مراقبة البعوض في جزر فلوريدا كيز في #ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة إجراء دراسات لحسم قرارها في شأن إمكان إعطاء موافقتها على إجراء هذه الاختبارات وموعد ذلك في حال إعطاء الضوء #الأخضر.