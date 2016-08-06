كيف ينقل رحيق النبات عدوى الملاريا؟

يمكن للسكر الطبيعي في الأزهار أو الفاكهة الذي يستهلكه البعوض وفقا للحالات أن يزيد أو يلجم قدرتها على نقل عدوى #الملاريا على ما أفاد باحثون.

وأشار هؤلاء الباحثون إلى أنه انطلاقا من هذه النتائج قد يشكل زرع أنواع نباتية تؤثر سلبا على قدرة #البعوض على نقل هذا المرض استراتيجية جيدة لمكافحة الملاريا.

وقد نشرت أعمال هؤلاء #الباحثين في مجلة "بلوس باثوجنز" المتخصصة.

ويحصد الملاريا أكثر من 430 ألف ضحية سنويا 90 % منهم في #القارة_الإفريقية. وهذا المرض ناجم عن طفيلي تنتقل عدواه إلى البشر عبر أنثى البعوض من نوع "اوفيليس".

وقد أظهرت #دراسات حديثة أن السكر الذي يتناوله البعوض الذي يقتات أيضا على الدم البشري والحيواني يؤثر على أمد حياتها. في المقابل تأثير تنوع النبات على قدرتها على نقل الطفيلي لم يكن معروفا حتى الآن.