4 طرق لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي أثناء السفر

إذا كنت من محبي السفر وعاشقي الترحال، لكنك تخشى الإصابة بالتسمم الغذائي والأمراض المعوية، كالتهاب القولون أثناء سفرك، فإليك 4 نصائح ثمينة تجنبك قضاء عطلتك بجانب المرحاض وتقيك من كافة أنواع التسمم الغذائي لتنعم بإجازة سعيدة.

وتتلخص النصائح الأربع والتي نشرها موقع مجلة "تايم" الأميركية في الآتي:

1- عدم الشرب من ماء الصنبور

ينصح أثناء السفر باستخدام المياه المعبأة H2O الخالية تماماً من الشوائب في الشرب وحتى تنظيف الأسنان، مع الحرص على عدم تناول الثلج في المطاعم وأي شيء ربما يكون مصنوعا بواسطة مياه الصنبور.

2- الحرص على تناول الأطعمة المطهية

الخضراوات الطازجة غير المطهوة أحد أكبر مصادر الإصابة بالتسمم الغذائي حسب تقرير لمركز لمكافحة الأمراض والوقاية منها العام الماضي، لذا يتعين الحرص أثناء السفر على تناول الأطعمة المطهوة في درجات حرارة عالية لضمان خلوها من البكتيريا الضارة.

3- تجنب عربات الطعام الموجودة بالشوارع

قد لا تخضع عربات الطعام الموجودة بالشوارع لنفس معايير النظافة المنطبقة على المطاعم الأخرى، من ناحية جودة المنتجات المستخدمة ومدى جودتها، لذا فإن كنت من عاشقي طعام الشارع فعليك بتناول الأطعمة المعرضة للحرارة العالية، كالمشويات على سبيل المثال.

4- كن دائماً على استعداد

كإجراء وقائي في السفر ينصح بتناول عقار بيبتو- بيسمول لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، حيث أظهرت الدراسات أن مضغ قرصين من الدواء سالف الذكر 4 مرات يوميا قبل وأثناء السفر قد تخفض خطر الإصابة بالإسهال إلى النصف.