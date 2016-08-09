علاج بالخلايا الجذعية قد يساعد مرضى التهاب المفاصل

قالت شركة ميسوبلاست إن العلاج التجريبي بـ #الخلايا_الجذعية الذي تطوره أدى إلى تحسن كبير في أعراض ونشاط مرض #التهاب_المفاصل (الروماتيزم) في المرضى الذين توقفت الأدوية الحيوية المستخدمة على نطاق واسع في مساعدتهم، وفقاً لبيانات من تجربة في مرحلتها المتوسطة.

وقالت الشركة إن العلاج بمنتجها الذي يعتمد على الخلايا الجذعية الوسيطة ويحمل الاسم "إم. بي. سي. 300 أي. في" يبدو محتملا بشكل كبير إذ لم تظهر أي أعراض جانبية خطيرة أو مشاكل لها علاقة بضخ العلاج في الدراسة الخاصة بالمرحلة الثانية والتي استمرت 12 أسبوعا وشملت 48 مريضاً.

ومن بين المرضى الذين سبق وأن عولجوا بدواء حيوي واحد على الأقل فإن 55% من الذين حصلوا على جرعة من مليوني خلية لكل كيلوغرام من الوزن شهدوا انخفاضا في أعراض التهاب المفاصل بواقع 20%. جاء ذلك بالمقارنة مع 33% في مجموعة كانت تتناول دواء وهميا.

وشهد 36% انخفاض الأعراض بنسبة 70% بعد جرعة من علاج ميسوبلاست مقارنة بلا أحد من مجموعة الدواء الوهمي.

وقالت الشركة إن العلاج بالخلايا الجذعية أدى أيضا لتحسن في مقاييس الوظائف الجسدية ونشاط المرض بشكل عام مقارنة بالعلاج الوهمي.

وقال ألان جيبفوسكي وهو طبيب متخصص في أمراض #الروماتيزم في مستشفى الجراحات الخاصة في نيويورك في بيان "نتائج السلامة والفعالية بهذه الدراسة مشجعة للغاية وتشير إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية الذي طورته ميسوبلاست يمكن أن يفي باحتياج طبي لم يلب".