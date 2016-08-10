أميركا.. زيكا يقتل أول طفل في ولاية تكساس

توفي طفل مصاب بتشوه خلقي في الدماغ جراء فيروس #زيكا في تكساس جنوب #الولايات_المتحدة ، بأول حالة وفاة جراء هذا الفيروس في الولاية على ما أعلنت السلطات الصحية المحلية.

وكانت والدته أصيبت بالفيروس خلال زيارة لها إلى أميركا اللاتينية.

وأشار بيان للسلطات الصحية إلى أن "الطفل توفي بعيد ولادته في أول حالة وفاة مرتبطة بزيكا في #تكساس ".

وأضاف البيان "فحوص أجريت حديثا أكدت وضع الطفل والصلة مع فيروس زيكا. الوالدة وطفلها مصنفان كمريضين تعرضا للإصابة خلال السفر، ولا يوجد خطر متنام في تكساس".

وقد سجلت هذه الولاية 97 حالة لفيروس زيكا، بينها اثنتان لطفلين مصابين بصغر الجمجمة، وهو تشوه خلقي قد يكون قاتلا. وكل الحالات "متصلة برحلات خارجية إلى مناطق ينتشر فيها انتقال الفيروس"، بحسب السلطات الصحية.

وفي حزيران/يونيو، توفي رجل جراء فيروس زيكا في ولاية يوتا (غرب)، في أول وفاة على صلة بفيروس زيكا في البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وأوضح متحدث باسم المراكز الفيدرالية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) لوكالة فرانس برس، أنه على بينة من وفاة الطفل في تكساس من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وسجلت مراكز "سي دي سي" 15 ولادة في الولايات المتحدة لأطفال مصابين بتشوهات مرتبطة بفيروس زيكا، إضافة إلى 6 حالات إجهاض تلقائي.