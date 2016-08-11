تعرفي على أفضل 7 علاجات منزلية للشعر التالف

تلف الشعر مشكلة تؤرق الكثيرين وخاصة السيدات، فبدءا بالعوامل الطبيعية كأشعة الشمس والغبار، مروراً بتلوث الهواء إلى أدوات التصفيف ذات النتائج المذهلة على المدى القصير كلها عوامل تؤثر سلبا على صحة الشعر وبريقه وتعرضه للتلف الشديد.

ورغم ذلك فهناك طرق سهلة وبسيطة تتلخص في 7 علاجات منزلية من الطبيعة للتخلص من تلف الشعر نشرها موقع "بولد سكاي" المهتم بأخبار الصحة والجمال وهي كالتالي:

1- الزبدة

تدليك الشعر بالقليل من الزبدة مع الاهتمام بالأجزاء شديدة التلف من الشعر، ثم تركه مطوياً لمدة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة قبل غسله بالشامبو ومن ثم البلسم كالمعتاد، من شأنه توفير الغذاء المطلوب للشعر وجعل مظهره براقاً.

2- صبار الألوفيرا

إلى جانب تأثيره المذهل على الجلد، ثبت أن المنتجات المصنوعة من صبار الألوفيرا لها تأثير فعال ومذهل أيضاً في علاج الشعر التالف، لاحتوائها على فيتامينات وإنزيمات تغذي الشعر من جذوره.

لذا ينصح باستخدام كريمات الألوفيرا بعد غسل الشعر وتجفيفه دون الانزعاج من أي أثر دهني.

3- الموز

ثمار الموز لها تأثير إيجابي وفعال في علاج تلف الشعر لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يقضي على التلف من جذوره وحتى الأطراف ويترك الشعر لامعا براقاً.

4- زيت الزيتون

ومن الطرق الفعالة أيضاً في علاج تلف الشعر، تدليكه بقليل من زيت الزيتون الدافئ مع التركيز على الأطراف والمناطق شديدة التلف من الشعر، لما لذلك من عظيم الأثر في تنشيط الدورة الدموية للشعر وترك الشعر غاية في اللمعان.

5- زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند أحد أكثر الزيوت ترطيبا لكل من الشعر والجسم، لتميزه بالقدرة على تخلل فروة الرأس وتوفير التغذية اللازمة لمعالجة جميع أضرار الشعر، لذا ينصح بتدليك الشعر وفروة الرأس بزيت جوز الهند الدافئ وتركه لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين على الأقل قبل غسله.

6- بياض البيض

البروتين الموجود في البيض يجعل منه وسيلة فعالة لعلاج الشعر التالف، لذا ينصح بمزج بياض البيض مع الشامبو واستخدامه كماسك للشعر للاستفادة من البروتين الموجود به لتنعيم الشعر وعلاجه مع تجنب الرائحة غير المرغوب فيها على الشعر.

7- الأفوكادو

وبالإضافة إلى كل الطرق السابقة، تعد ثمار الأفوكادو من الوصفات السحرية لعلاج الشعر التالف، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والبروتين والبوتاسيوم، لذا ينصح بهرس ثمرة من الأفوكادو حتى تصبح لينة للغاية ومن ثم وضعها على الشعر لعلاجه من التلف.