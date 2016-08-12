هذه مميزات الزواج من امرأة ذكية!

أكدت دراسة أجريت في جامعة أبردين البريطانية أن معامل الذكاء ( IQ ) العالي لدى المرأة يعد عاملا يحول دون تطور انتكاسات مرضية.

فقد أجرى العلماء تجربة تمثلت في متابعة صحة توأمين. واتضح أن أحدهما الذي تزوج من امرأة ذات معامل ذكاء ( IQ ) أعلى كان أقل تعرضا لمرض الزهايمر وعاش عمرا طويلا.

وعلى الرغم من أن العلماء اكتشفوا في دماغ الذين تزوجوا نساء ذكيات بعض الميل إلى العَتَه الشيخوخيّ (وهو انحطاط متسارع غير طبيعي للملكات العقلية والتَّوازن العاطفي عند التقدم في السن نتيجة مرض عضوي أو خلل في الدماغ يصاحبه اضطراب نفسي وتغيّرات في الشخصيّة)، فإن تلك الأعراض لم تظهر عليهم أبدا.

ويعتقد العلماء أن الرجال المتزوجين من ذكيات يضطرون إلى تمرين عقلهم كل يوم ليتماشوا مع مستوى زوجاتهم ويستطيعون التواصل معهن. ويساعد مثل هذا التمرين اليومي الرجال على إطالة عمرهم لعدة أعوام.