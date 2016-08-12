7 تمارين سهلة لشد البطن

من منا لا يحلم ببطن مسطح ومشدود، إلا أنه غالباً ما نفشل في الحصول عليه لاعتقادنا أن الأمر يتطلب الأمر مجهوداً جباراً.

إليكم هنا 7 خطوات وتمارين بسيطة للحصول على بطن مشدود، بحسب العديد من المختصين والمواقع الطبية:

1- وقفة مستقيمة: لا تنثنِ أثناء الوقوف كي لا تترهل عضلات بطنك، قف مستقيما مشدوداً! طريقة الحصول على وقفة مستقيمة هي بوضع كل من الكتفين، الفخذين والركبتين والكاحلين على استقامة واحدة. احتفظ بكتفيك مفرودين كأنهما قميص معلق على علاقة، حافظ على توزيع وزنك على قدميك وكعبيك.

2- مرن جسمك بالكامل: لا تحصر تفكيرك بأكمله في عضلات البطن، العضلات التي يجب أن يشملها التمرين أيضًا هي عضلات المؤخرة والظهر. لذا مارس اليوجا التي تساعدك كذلك على تمرين عضلات الذراعين والساقين.

3- حاول الالتفاف بجسمك: أثناء وقوفك مستقيماً، باعد بين قدميك واشبك أصابع يديك لتصنع قبضة قوية، خذ نفساً عميقاً وأخرجه . ثم التف بجسمك مع إبقاء قبضتك متشابكة، در بذراعيك وكتفيك إلى اليسار قليلاً مع رفع الركبة اليسرى في الوقت نفسه. بعدها خذ نفساً وعد إلى وضعك الأصلي، أخرج النفس وكرر الحركة باتجاه اليمين كرر العملية عشرين مرة.

4- ركلة القطة: قف وقدماك متلاصقتان والذراعان مفرودتان كجناحي الطائرة. أخرج زفيراً عميقاً وارفع ساقك اليمنى باتجاه الأمام للأعلى، في الوقت نفسه حرك ذراعيك للأمام على مستوى الكتفين وقوس ظهرك كالقطة خذ نفساً عميقاً وتحرر من الوضعية وعد إلى وضعيتك الأصلية قم بتنفيذ نفس الحركات للرجل اليسرى ثم كرر العملية عشرين مرة.

5- تمرين الضغط إلى أعلى: قف مستقيماً مع الكاحلين متلاصقين، أصابع القدمين تتجه قليلاً إلى الخارج. ارفع ذراعيك للأعلى، بحيث تكون اليدان مجموعتين تحت الذقن، أخرج نفسا عميقا، ادفع بذراعيك للأسفل محافظاً على الذراعين قريباً من الجسم، في نفس الوقت ارفع كعبيك عن الأرض قليلا لتقف على أطراف أصابعك. اثبت في هذه الوضعية ثانيتين ثم خذ نفسا عميقاً وعد إلى الوضعية الأصلية وكرر التمرين 20 مرة.

6- اختبر طعامك: إذا قمت بتقوية عضلات البطن مع وجود كميات زائدة من الدهون على جدار البطن فإن تلك العضلات لن تبرز! لتقليل تلك الدهون تأكد من أنك تتناول الطعام الصحي وأنك تمارس الرياضة بانتظام، بمعنى آخر: كل أقل وتحرك أكثر.

7- التمارين باستخدام الآلات: استخدام كرات الاتزان، الحبال وآلات النادي الرياضي قد تكون رائعة ولكنها غير ضرورية للحصول على عضلات بطن مثالية، فبوقوفك معتدل القامة مستقيماً فقط أثناء ممارسة حياتك اليومية قد تسدي عضلات بطنك خدمة هائلة.