7 أطعمة غنية بالدهون تخلصك من دهون البطن خلال شهر

قد يبدو عنوان هذا الموضوع غريباً بعض الشيء.. فكيف لأطعمة غنية بالدهون أن تساعد في التخلص من الدهون المتراكمة بمنطقة البطن؟!

إلا أن الكثيرين لا يدركون أن هناك عدة أنواع من الدهون.. فهناك أطعمة غنية بالدهون المفيدة للصحة وأخرى غنية بالدهون الضارة بالصحة.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، فإن الدهون المفيدة تساعد في المحافظة على الصحة العامة للجسم، كما أنها تساعد في التخلص من الوزن الزائد. لذا فإذا كنت ممن يعاني من تراكم الدهون في منطقة البطن، فعليك باتباع الأنظمة الغذائية التي تحتوي على بعض أنواع الأطعمة "الغنية بالدهون"، وذلك لتجنب المشاكل المتصلة بتراكم الدهون في الجسم، خاصة في منطقة البطن، ومنها السمنة وأمراض الأوعية الدموية وآلام الظهر وآلام المفاصل وارتفاع مستوى الكوليسترول الضار وارتفاع ضغط الدم.

ولمساعدتك على تجنب تلك المشاكل، عليك بالإكثار من هذه الأطعمة:

1- جوز الهند

ثمرة جوز الهند غنية بأحماض الأوميغا 3، التي تحفز من عملية التمثيل الغذائي وتساعد في زيادة سرعة الحرق، خاصة في منطقة البطن، لذا فاحرص على تناول جوز الهند بكافة أشكاله: الزيت واللبن وجوز الهند الخام.

2- الزيتون

الزيتون غني بأحماض الأوميغا 3 وكذلك البروتين، ولذا فهو يساعد في التخلص من دهون البطن، كما أن الزيتون يقي من النوع الثاني من مرض السكري.

3- اللحوم الحمراء

بالرغم من أن اللحوم الحمراء تعتبر غنية بالسعرات الحرارية، إلا أنها تحتوي على حمض اللينوليك المترافق، والمعروف بقدرته على حرق دهون البطن. وتعد اللحوم الحمراء العضوية مفيدة جداً في خفض الوزن الزائد.

4- الأفوكادو

هذه الفاكهة المذهلة لها فوائد عديدة للجسم، نظراً لاحتوائها على مضادات الأكسدة وكذلك أحماض الأوميغا 3. ومن أهم تلك الفوائد هي التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

5- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة وكذلك حمض الأوليك، لذا فهي تساعد في التخلص من دهون البطن بفعالية كبيرة.

6- السمك

بعض أنواع الأسماك تعتبر غنية بالدهون، مثل سمك السالمون، إلا أنها تساعد في التخلص من دهون البطن نظراً لأنها غنية بأحماض الأوميغا 3.

7- اللوز

حبات اللوز غنية بفيتامين "E" وكذلك أحماض الأوميغا 3، لذا فإن تناول اللوز بشكل منتظم يخلصك من الدهون المتراكمة في منطقة البطن ويعزز من صحة الجسم بشكل عام.