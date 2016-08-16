أيهما يقتل الأوروبيين.. القلب أم السرطان؟

كشفت دراسة حديثة، أن السرطان يحصد أرواح الملايين مقارنة بمرضى القلب، حيث أصبح في مقدمة الأمراض المزمنة الخطيرة في نحو 12 دولة أوروبية، وذلك في ظل 17.3 مليون حالة وفاة على مستوى العالم سنويا. حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأظهرت النتائج حسب الدراسة التي أجريت في كل من فرنسا، وبلجيكا، الدنمارك، وإيطاليا، ولوكسمبرج، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا وبريطانيا، أن المزيد يلقون حتفهم متأثرين بإصابتهم بمرض السرطان أكثر من إصابتهم بأمراض القلب المزمنة والأوعية الدموية، وذلك كما هو الحال في النرويج، والدنمارك التي تشهد أكثر نسبة وفيات بين السيدات من جراء الإصابة بالسرطان.

وكانت فرنسا قد احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالسرطان مقارنة بأمراض القلب، ووفقا للأرقام الصادرة عن عام 2011، توفي 92375 رجلا متأثرا بإصابته بالسرطان، في مقابل 64659 من أمراض القلب.

وتشير البيانات المسجلة في إسبانيا إلى وفاة نحو 67,711 رجل من جراء السرطان في مقابل 52,487 من أمراض القلب.