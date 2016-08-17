يهتم الكثيرون من مرضى السكري بالبحث عن الأعشاب التي تقلل نسبة السكري، ونعرض فيما يلي 6 أعشاب وبهارات تقلل نسبة السكري في الدم:
أولا: الثوم، ويحتوي على مادة الأليسين، وهي إحدى مركبات الكبريت التي تساعد على خفض مستوى الجلوكوز في الدم.
ثانيا: الحلبة
ثالثا: الكركم ويساعد على خفض التهابات الجسم الناتجة عن الإصابة بمرض السكري والتي تؤثر على إفراز الإنسولين.
رابعا: الزنجبيل ويساعد على تحسين كفاءة الإنسولين بالجسم وخفض مستويات الكوليسترول.
خامسا: النعناع
سادسا: القرفة وتساعد على رفع معدل التمثل الغذائي داخل الجسم، وهو ما يعمل على زيادة استهلاك الجلوكوز بنسبة 20%.