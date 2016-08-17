يهتم الكثيرون من مرضى السكري بالبحث عن الأعشاب التي تقلل نسبة السكري، ونعرض فيما يلي 6 أعشاب وبهارات تقلل نسبة السكري في الدم:

أولا: الثوم، ويحتوي على مادة الأليسين، وهي إحدى مركبات الكبريت التي تساعد على خفض مستوى الجلوكوز في الدم.

ثانيا: الحلبة

ثالثا: الكركم ويساعد على خفض التهابات الجسم الناتجة عن الإصابة بمرض السكري والتي تؤثر على إفراز الإنسولين.

رابعا: الزنجبيل ويساعد على تحسين كفاءة الإنسولين بالجسم وخفض مستويات الكوليسترول.

خامسا: النعناع

سادسا: القرفة وتساعد على رفع معدل التمثل الغذائي داخل الجسم، وهو ما يعمل على زيادة استهلاك الجلوكوز بنسبة 20%.