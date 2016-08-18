8 أطعمة للإفطار تخلصك من "الكرش"

يتجاهل كثير من الناس وجبة الإفطار إما لضيق الوقت في #الصباح الباكر قبل ذهابهم إلى العمل أو المدرسة، أو ظناً من البعض أنها غير أساسية حتى إن كثيرين يعتقدون أن تجاهلها قد يفيد في إنقاص الوزن.

كل ما سبق اعتقاد خاطئ، نظراً للأهمية القصوى لهذه الوجبة، حيث تعتبر وجبة الإفطار الأكثر أهمية بين الوجبات الأخرى، ويحظى بنفس القدر من الأهمية أيضاً نوع الأطعمة التي يتم تناولها صباحاً.

ويعد إهمال وجبة الإفطار مصدراً لكسب الوزن، نظراً لأن طول الفترة الزمنية بين العشاء والإفطار ومع تخطي الوجبة الصباحية سيفرط الشخص في تناول الطعام في الوجبة المقبلة، الأمر الذي يترتب عليه كسب الوزن والدهون.

وخلصت العديد من الدراسات إلى أن #وجبة_الإفطار الصحية تساعد في فقدان "الكرش" أو الدهون الزائدة الموجودة في محيط البطن، حسب ما جاء في تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المهتم بأخبار الصحة.

وإليكم فيما يلي 8 أنواع من الأطعمة الصحية التي يمكن تناول أي منها على الإفطار للتخلص من "الكرش":

1 - الشوفان

لتميزه بأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، يعد #الشوفان من أفضل الأطعمة التي من شأنها أن تساعدك على توفير الطاقة اللازمة والتخلص من دهون البطن، كما يساعد على خفض نسبة #الكوليسترول عوضاً عن الإحساس بالشبع الذي يستمر طويلاً.

2 - البيض

يعد البيض أحد أفضل مصادر البروتين، كما يحتوي أيضاً على" الكولين" وهو نوع من المغذيات له قدرة عالية على حرق الدهون، فتناول بيضة واحدة على الإفطار يومياً يسهم بالإضافة إلى حرق الدهون الموجودة أصلاً، في عدم تكون دهون في #محيط البطن والكبد أيضاً.

3 - الزبادي

يعد مصدرا غنيا بالبروتين والكائنات الحية المجهرية، فهو يساعد في التخلص من دهون البطن، وتناوله كجزء من الإفطار يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

4 - التفاح

يتكفل تناول تفاحة واحدة على الإفطار بمنحك الشعور بالامتلاء ويمنع الإفراط في تناول الطعام نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف والعديد من العناصر الغذائية، وهذا يساعد في تقليل دهون البطن.

5 - اللوز

البروتينات والدهون أحادية التشبع تجعل لتناول حفنة من اللوز صباحاً مفعولاً كبيراً في التخلص من "الكرش"، لأنها تساعد في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم، كما تقلل من إمكانية ترسب الدهون إلى البطن.

6 - الجوز (عين الجمل)

يعد الجوز مصدراً غنياً بالأحماض الدهنية أوميغا 3، لذا فتناوله على الإفطار يساعد في الحفاظ على معدل الأيض (حرق الدهون) وكذلك مستوى الجلوكوز في الجسم، كما أنه يمنع الإفراط في تناول #الطعام.

7 - الموز

لاحتوائه على قدر كبير من البوتاسيوم والألياف، يساعد تناول ثمرة من #الموز أو إضافته إلى #الشوفان كوجبة إفطار، في محاربة الدهون ومنع ترسبها في منطقة البطن.

8 - السبانخ

تتميز أوراق السبانخ بأنها منخفضة السعرات الحرارية، غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، لذا فهي من أفضل #الأطعمة التي يمكن تناولها على الافطار، كما أنها تساعد على الاحتفاظ بالماء في الجسم دون أن يؤدي ذلك إلى الانتفاخ في #المعدة.