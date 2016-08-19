تعرف على 7 أخطاء شائعة أثناء اتباع نظام غذائي للتخسيس

هناك بعض المعلومات الخاطئة التي عادة ما نطبقها أثناء اتباع #الأنظمة_الغذائية لخفض الوزن، إلا أن العديد من الدراسات قد خلصت إلى أن تلك المعلومات الشائعة غير سليمة، وفي كثير من الأحيان قد تضر بالنظام الغذائي الذي نتبعه، وأحياناً قد تأتي بنتائج عكسية.

وقد ذكر موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة 7 من هذه الأخطاء الشائعة التي يجب أن نتحاشاها من أجل الحصول على نتائج جيدة أثناء اتباع #الحمية_الغذائية لخفض #الوزن، وهي:

1) صفار البيض غير صحي

فالكثيرون يأكلون فقط بياض البيض ويتحاشون الصفار، إلا أن هذا يعد من الأخطاء الشائعة، حيث إن صفار البيض يحتوي على الكوليستيرول الجيد المفيد الذي لا يؤثر على ضغط الدم أو على الأوعية الدموية.

2) السكر الطبيعي غير صحي

عند اتباع أي نظام غذائي لخفض الوزن، عادة ما نستبدل السكر الطبيعي بالمحليات الصناعية، ظناً منا بأننا نتحاشى استهلاك السعرات الحرارية، إلا أن الحقيقة هي أن السكر الطبيعي يساعد في زيادة عملية التمثيل الغذائي والحرق في الجسم.

3) المأكولات العضوية أكثر صحة

الكثيرون يعتقدون أن الأغذية العضوية أفضل لأنها لا تتعرض للمبيدات والأسمدة الصناعية، إلا أن الحقيقة هي أن الأغذية الصناعية أيضاً قد تحتوي على عدة ميكروبات مثل الإيكولاي والسالمونيلا، وبالتالي قد تسبب الأمراض.

4) أطلب السلاطة عندما تأكل في الخارج

عادة ما تحتوي السلطات على صلصات مثل المايونيز والخردل، وهي تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا فحاول تحاشي الصلصات والتركيز على السلطات فقط.

5) التدخين يكبح الشهية

هو خطأ شائع أيضاً، حيث إن الكثيرين يعتقدون أن التدخين يكبح الشهية لذا يلجؤون للتدخين بشراهة أثناء اتباع الحمية الغذائية لخفض الوزن، إلا أن هذا يضر كثيراً بصحة الجسم ولا يضمن خفض الوزن.

6) الأطعمة منخفضة الدهون تساعد في خفض الوزن

الكثير من الأطعمة منخفضة الدهون تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا فمن المهم فحص المعلومات الغذائية المدونة على تلك الأطعمة والوجبات بشكل جيد ومعرفة مكوناتها قبل الاستهلاك.

7) اتباع ريجيم قاسٍ يخفض الوزن

هذه المعلومة قد تبدو صحيحة ظاهريا، إلا أن الحقيقة هي أن اتباع #أنظمة_تخسيس قاسية يضر بالجسم على المدى الطويل ويؤثر سلبياً على التمثيل الغذائي للجسم مما قد يسبب زيادة الوزن.