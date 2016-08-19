دراسة: فيروس زيكا قد يهاجم خلايا الدماغ للبالغين

توصل باحثون أميركيون إلى أن فيروس زيكا قادر على مهاجمة قطاعات معينة من خلايا الدماغ في الفئران البالغة في الجزء المسؤول عن التعلم والذاكرة وهو ما يثير تساؤلات جديدة بشأن كيفية تأثير الفيروس على ملايين البالغين الذين أصيبوا به.

والدراسة التي نشرت نتائجها، الخميس، في دورية "سيل ستيم سيل" هي أول بحث يدرس إمكانية مهاجمة الفيروس نفس الخلايا في الفئران البالغة التي يهاجمها في أجنة الفئران.

ونبه الخبراء إلى أن النتائج لا تزال أولية وقد لا يكون لها أي علاقة بطريقة تأثير زيكا على وظائف الدماغ البشري لكنها تشير إلى ضرورة إجراء أبحاث متابعة أخرى.

وقال الدكتور جوزيف جليسون، خبير أمراض الدماغ بجامعة روكفيلر في نيويورك، الذي رأس فريق البحث: "هذه إحدى النتائج المحتملة ينبغي أن نبحثها".

وثبت أن زيكا يهاجم بالفعل خلايا دماغ الأجنة معروفة باسم الخلايا العصبية الأولى وهي نوع من الخلايا الجذعية التي تساعد في ظهور أنواع أخرى من خلايا الدماغ. وتلف هذه الخلايا يعوق نمو الدماغ ويؤدي إلى تشوهات خطيرة لدى المواليد الذين أصيبت أمهاتهم بالفيروس خلال الحمل.

وخلص مسؤولون أميركيون بالقطاع الصحي إلى أن عدوى زيكا بين الحوامل يمكن أن تسبب صغر حجم الرأس بين المواليد وهوعرض مرضي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى مشكلات في النمو.