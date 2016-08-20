النوم بدون ملابس أفضل للصحة.. وهذه هي الأسباب

أوصى باحثون وأطباء بالنوم العاري، مؤكدين أنه أفضل من الناحية الصحية سواء للرجال أو #النساء بعد أن اكتشفوا أن النوم العاري يحسن من أداء جهاز المناعة ويقلل من الجراثيم والبكتيريا في الجسم.

وبحسب دراسة طبية حديثة نشرت نتائجها جريدة "ديلي ميل" البريطانية فإن نوم #الشخص عارياً يسبب له راحة أكبر ويقلل من استيقاظه المتكرر خلال الليل، كما أنه يؤدي إلى #تنظيم حرارة البشرة والجلد، في الوقت الذي يؤدي ارتداء الملابس ليلا إلى #تكاثر البكتيريا والجراثيم التي تجد في دفء الفراش جوا ملائما.

كما انتهت الدراسة إلى أن نوم الشخص عاريا في السرير يؤدي إلى إنعاش جهاز #المناعة في الجسم، في الوقت الذي تشير فيه "ديلي ميل" إلى أن 12% فقط من الأميركيين ينامون عراة، بحسب ما وجد استطلاع أجراه معهد النوم الوطني في #الولايات_المتحدة.

ويقول الأطباء والباحثون إن #طبيعة جسم #الإنسان هو أن حرارته تنخفض عند النوم، كما أن الأطباء يقولون إن كبار السن هم الأكثر استفادة من انخفاض حرارة الجسم، أما فيما يتعلق بالنوم فيقول الباحثون إن ارتفاع حرارة الجسم يؤدي إلى النوم المتقطع وإلى الاستيقاظ بين الحين والآخر خلال الليل.

ووجد الباحثون أيضاً أن بقاء الجسم بارداً خلال الليل يؤدي أيضا إلى تحسين التمثيل الغذائي في #الجسم.

وبحسب دراسة مسحية أجريت في #بريطانيا، وأشارت لها "ديلي ميل"، فإن 57% من البريطانيين الذين ينامون عراة قالوا إنهم يعيشون #حياة زوجية سعيدة، فيما قال 48% فقط من الذين ينامون مرتدين البيجامات إنهم يعيشون حياة زوجية #سعيدة، وتنخفض هذه النسبة الى 43% بين أولئك الذين يرتدون ملابس ليلية عادية، وصولا الى نسبة 38% فقط في أوساط مرتدي أنواع أخرى من #الملابس خلال النوم ليلاً.