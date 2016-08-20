ركوب الدراجات قد يتسبب بإصابات خطرة.. والخوذة تقي نصفها

تشير دراسة أميركية إلى أنه على الرغم من بعض الانتقادات التي تقول إن #الخوذ التي يعتمرها سائقو #الدراجات_الهوائية لا تحميهم بشكل كاف، فإنها تحد من الإصابات الحادة في #الدماغ بواقع النصف عندما يتعرض سائقو الدراجات لإصابات في #الرأس .

ويقول الباحثون في دورية "الجراحة" الأميركية إن سائقي الدراجات الذين يرتدون خوذا يقل احتمال وفاتهم بسبب الإصابات التي تلحق بهم ويقل أيضا احتمال إصابتهم بكسور في عظام #الوجه .

وقال الدكتور جيري روز، وهو أخصائي طوارئ الأطفال في مستشفى رينبو للمواليد والأطفال في كليفلاند بولاية أوهايو والذي لم يكن طرفا في هذه الدراسة: "إنه مثل ارتداء حزام السيارة. فارتداؤه لا يضمن أنك لن تتعرض لحادث تصادم، ولكنه يقلل من خطر الإصابة والموت في حادث سيارة".

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن ملايين الأميركيين يركبون #دراجات ولكن أقل من نصفهم يرتدي خوذا. ويقول معدو الدراسة إن الولايات المتحدة شهدت 900 حالة وفاة كما دخل ما يقدر بنحو 494 ألف شخص وحدات الطوارئ بسبب إصابات مرتبطة بالدراجات في الولايات المتحدة في 2013.