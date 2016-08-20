5 إصابات جديدة بزيكا في ميامي

شخصت خمس إصابات جديدة بفيروس #زيكا في منطقة ميامي بيتش السياحية بامتياز في #ميامي (جنوب شرق)، ما يعني أن نطاق انتقال عدوى هذا الفيروس، الذي يتسبب بتشوهات خلقية لدى الأجنة يتسع، وفق السلطات المحلية.

وقال حاكم ولاية فلوريدا، ريك سكوت، خلال مؤتمر صحافي، إن "هذا يعني أن لدينا منطقة جديدة" تشهد انتقال العدوى محلياً، وهذا ما أكدته وزارة الصحة المحلية.

وبذلك يكون قد أصيب 36 شخصاً بفيروس زيكا محلياً في #فلوريدا.

وكانت السلطات تعتبر حتى الآن أن منطقة واحدة، تمتد على مساحة 2.6 كيلومتر مربع في حي وينوود، تشكل بؤرة لانتقال عدوى الفيروس محلياً.

أما المنطقة الجديدة فهي في ميامي بيتش الشهيرة بأبنيتها المشيدة على طراز "آر ديكو" وحياة السهر فيها وشواطئها الرملية. وتبلغ مساحتها أربعة كيلومترات مربعة.

وأعلنت فلوريدا الشهر الماضي أولى حالات انتقال عدوى الفيروس التي تسببها لسعات بعوض، محلياً.

كما سجلت في الولايات المتحدة حوالي 2000 إصابة بفيروس زيكا، خصوصاً في فلوريدا، مع أكثر من 500 إصابة مرتبطة برحلات إلى الخارج، إضافة إلى 36 حالة إصابة محلية.