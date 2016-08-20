8 أنواع من الأطعمة تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

خلصت دراسات عديدة إلى حقيقة أن هناك بعض الأطعمة التي تحسن بشكل كبير التركيز وتقوي الذاكرة بشكل عام.

فمع رتم الحياة السريع والضغط العصبي الذي نتعرض له بصفة يومية نظراً لأعباء الحياة اليومية وضغوطات العمل واضطرابات النوم، يعاني الكثيرون من قلة التركيز وضعف الذاكرة.

وقد توصل خبراء التغذية، بعد إجراء الكثير من التجارب، إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على مركبات غذائية تحمي خلايا المخ وتعزز من قدرتها على العمل، مما ينعكس في شكل تحسن ملحوظ في القدرة على التركيز كما أنها تقوي الذاكرة بشكل عام.

وقد جمع موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة 8 أنواع من تلك الأطعمة التي ثبت أنها فعالة ومفيدة جداً في مجال تعزيز الذاكرة والتركيز.

1- الجوز (عين الجمل)

ثمرة الجوز، التي تشبه مخ الإنسان، لها قيمة غذائية عالية، وفوائدها كثيرة لصحة المخ بصفة عامة، حيث إنها غنية بأحماض الأوميغا-3 ومضادات الأكسدة، إضافة إلى الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والأملاح المعدنية وبعض الفيتامينات. وهي تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية بشكل عام.



2- السبانخ

أوراق السبانخ الخضراء لديها قدرة هائلة على تعزيز القدرة على التركيز وتحسين الذاكرة بشكل كبير، حيث إنها غنية بأحماض أوميغا-3، التي تغذي المخ وتعزز من قدرته على أداء مهامه.

3- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تعزز من تدفق الدم بالمخ، لذا فهي من الأغذية الهامة التي تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة. لذا ينصح خبراء التغذية بإضافة الشوكولاتة الداكنة لوجباتنا بشكل يومي من أجل تعزيز قدرة المخ على أداء مهامه.

4- الأفوكادو

الأفوكادو يعتبر من الأطعمة الهامة التي تعزز من صحة المخ نظراً لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

5- سمك السالمون

سمك السالمون من الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا-3 التي تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة، وقد خلصت العديد من الدراسات إلى أن سمك السالمون يعزز من الصحة العقلية بشكل عام.

6- البنجر

البنجر من الأطعمة التي لها فوائد مذهلة في تحسين الذاكرة والوقاية من فقدانها مع التقدم في العمر، وإدخال البنجر في الأنظمة الغذائية بشكل يومي يعزز من القدرة على التركيز.

7- البروكلي

هذه الثمرة الخضراء لها قدرة هائلة في تحسين الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز، حيث إنها تعزز من قدرات المخ بشكل عام.

8- صفار البيض

أثبتت الأبحاث أن صفار البيض له قدرة كبيرة على تحسين الصحة العقلية للإنسان بشكل عام، خصوصاً فيما يتعلق بالذاكرة والقدرة على التركيز.