هذه هي الأطعمة المفيدة لصحة قلبك

خلصت دراسات عديدة إلى أن الأغذية المفيدة لصحة القلب عادة هي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامينات "B" المركبة خاصة "B6" و"B3"، وفيتامينات "C" و"E" والألياف والدهون أحادية التشبع وكذلك الدهون متعددة التشبع.

بشكل عام، فإن السر وراء المحافظة على صحة القلب هو اتباع الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأطعمة في صورتها الطبيعية والابتعاد عن الأطعمة المصنعة قدر الإمكان.

وبحسب تقرير أورده موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، فإن الأطعمة المفيدة لصحة القلب عادة ما تكون غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، والموجودة بكثرة في الأسماك الدهنية مثل السالمون والماكريل والسردين. أيضاً اللوز غني بالدهون المفيدة التي تحافظ على مستوى الكوليسترول المعتدل، كما أنه غني بفيتامين "E" والبروتين والألياف. أما بذور الكتان، فهي غنية بدهون أوميغا-3 والألياف.

ومن الخضراوات المفيدة للقلب الهليون (الأسباراغوس) والفاصوليا. فالأول يعد مصدراً جيداً للبيتا كاروتين واللوتين وفيتامين "B" وحمض الفوليك والألياف. أما الفاصوليا فهي غنية بالألياف وفيتامين "B" المفيد لصحة القلب. أما البروكلي والفليفل الأحمر، فهما يحتويان على البيتا كاروتين والألياف وحمض الفوليك، وكذلك فيتامينات "C" و"B".

أما الفواكه، فهناك الكثير من الفواكه المفيدة للقلب ومنها البابايا الغنية بالكاروتينويد والبيتا كاروتين واللوتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات وحمض الفوليك والمغنيسيوم.

أما التوت البري فهو مشبع بالفلافونويد والبيتا كاروتين واللوتين والبوليفينول والألياف والمعادن والفيتامينات المفيدة للقلب. وكذلك الكنتالوب، فهو مصدر جيد للبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة وفيتامينات "C" و"E"، وكذلك حمض الفوليك والألياف.

ومن الأطعمة المفيدة جداً لصحة القلب الأرز البني، حيث إنه مشبع بالألياف ومركبات فيتامين "B".

وختاماً، فإن زيت الزيتون يفيد القلب بشكل كبير، لاحتوائه على حمض الأوليك والدهون أحادية التشبع التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.