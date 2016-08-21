6 حالات تؤكد أنك على وشك الإغماء.. و6 إسعافات أولية

يحدث الإغماء بسبب انخفاض في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويمكن أن يحدث الإغماء لكل الأطفال والبالغين، فهناك بعض الأعراض التي تحدث قبل الإغماء عليك معرفتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها. وفيما يلي نعرض لأهم 6 علامات – حسب مواقع طبية - تؤكد أنك على وشك الإغماء، وهي:

أولا: الشعور بالدوار

ثانيا: رؤية بقع أمام العين

ثالثا: البدء في اللهاث

رابعا: رعشة في الأطراف والشفاه

خامسا: الشعور بالغثيان

سادسا: سخونة في الأطراف

ويمكن للشعور بالإغماء أن يحدث في أي وقت تقريبا، والخطوات التالية تحد من المخاطر التي تنطوي عليها نوبة الإغماء:

أولا: الجلوس، فعدم الجلوس يعني خطر السقوط على أشياء حادة أو صلبة أو ما هو أسوأ مثلاً او التعرض للكسور، ولا تفعل أي شيء قبل الجلوس.

ثانيا: التنفس بعمق، إذا كنت تعاني مع القلق والتوتر أو اللهاث في لحظة، يجب أخذ نفس عميق، والتنفس البطيء يساعدك في غضون ثوان.

ثالثا: طلب المساعدة بصوت عال، وقد تشعر وكأنك تتحدث بهدوء جدا بسبب ما يحدث لك والذي يؤثر على السمع لديك فلا تقلق، فقط تبقي الدعوة لشخص ما حتى تظن أن لديك انتباههم.

رابعا: أوجد لنفسك مكانا لرفع قدميك، وهذا سوف يساعد على أن تصبح واعياً بشكل أسرع.

خامسا: التزام الهدوء إذا كنت تستطيع، وتطوير بعض تقنيات تهدئة النفس من شأنها أن تساعدك على حد سواء عندما كنت تعاني من نوبة إغماء، وبشكل عام أشياء مثل التأمل، وتصور مكان آمن والعبارات المتكررة يمكن أن تساعدك على تهدئة النفس.

سادسا: لابد أن تكون مستعدا عندما تصبح واعيا مرة أخرى، الإغماء هو بالتأكيد مخيف، لهذا السبب عندما تستيقظ، قد تصرخ أو تشعر أنك مشوش، استغرق بعض الوقت في الاستلقاء أو الجلوس والراحة.