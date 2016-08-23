ابتكار ثوري لحفظ الطعام مع وجود 800 مليون جائع

يعكف علماء على تطوير نوع من التغليف يأملون أن يحافظ على #الطعام على نحو أكثر فعالية ولمدة أطول، مقارنة بالمواد البلاستيكية، ما سيساعد في تقليل المهدر منها ومن البلاستيك على حد سواء.

وقال علماء من وزارة #الزراعة الأميركية في اجتماع للجمعية الأميركية للكيمياء إن مادة التغليف مصنوعة من بروتين في الحليب يسمى "كازين".

وأوضح العلماء أن التغليف المعتمد على الحليب لا يحتوي حاليا على الكثير من المذاق، لكن يمكن أن تضاف إليه نكهات وفيتامينات ومواد غذائية أخرى ليكون مفيدا من الناحية الغذائية.

وقال الباحثون في اللقاء الذي عقد في ولاية #بنسلفانيا ويستمر حتى الخميس إن الأغلفة تبدو شبيهة بالأغلفة البلاستيكية، لكنها أفضل 500 مرة في حماية الأطعمة من الأكسجين، فضلا عن كونها قابلة للتحلل الحيوي والبقاء لفترة أطول.

وذكر بيجي توماسولا، رئيس فريق البحث، في بيان "المواد المعتمدة على البروتين تحجب #الأكسجين بقوة ما يساعد في منع فساد الطعام وعندما تستخدم في التغليف فإن بمقدورها الحيلولة دون إهدار طعام في عملية التسلسل الغذائي."

ويهدر ما بين 30 و40 في المئة من الأطعمة المنتجة بمختلف أنحاء العالم بسبب فسادها في مرحلة ما بعد الحصاد أو خلال النقل أو التخلص منها بواسطة المتاجر والمستهلكين.‭‭ ‬‬

ومع ذلك يخلد نحو 800 مليون شخص بمختلف أنحاء العالم إلى النوم جياعاً، وفقا لبيانات #الأمم_المتحدة.