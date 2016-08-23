فلوريدا.. أول إصابة بزيكا عن طريق البعوض

أعلن مسؤولون في ولاية #فلوريدا الأميركية الثلاثاء رصد أول حالة إصابة بعدوى #زيكا الفيروسية عن طريق البعوض في مقاطعة بينيلاس على بعد نحو 425 كيلومتراً من ميامي، حيث جرى الإبلاغ عن ظهور أول حالات لانتقال الفيروس داخل الولايات المتحدة.

وقال ستيف هوارد القائم بأعمال المتحدث باسم فرع إدارة #الصحة بولاية فلوريدا في مقاطعة بينيلاس إن الحالة تشمل امرأة ليس لها باع كبير في السفر، في إشارة إلى أن الإصابة بالفيروس كانت في الداخل.

وأضاف "في هذه اللحظة هي حالة فردية.. لا نعرف أين نشأت ونجري الفحوص والملاحظة الطبية الملائمة."

وقال حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت إن إدارة الصحة في الولاية بدأت عملية توعية من باب إلى باب في مقاطعة بينيلاس، حيث تقوم بإجراء فحوصات للأفراد لرصد حالات أخرى.