لمن يعملون بالدوام الليلي.. 8 أطعمة تقيكم السمنة

من أبرز مسببات السمنة اضطرابات النوم، وعدم الانتظام في الوجبات، والاعتماد على الوجبات الخفيفة والسريعة... وهي جميعاً عادات يفرضها الدوام الليلي على العاملين به.

وقد خلصت العديد من الدراسات إلى أن العاملين بالدوامات الليلية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من الذين يعملون بالدوامات النهارية.

وبحسب تقرير نشره مؤخراً موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، فإن جسم الإنسان معتاد على العمل أثناء ساعات النهار والراحة أثناء ساعات الليل، لذا فعند حدوث اضطراب بهذا النمط الحياتي نتيجة للدوامات الليلية، فإن الجسم يصبح عرضة لمزيد من الضغط العصبي، إضافة إلى أن تناول الأطعمة في أوقات غير معتاد عليها الجسم يعتبر من أبرز العوامل التي تؤدي لحدوث السمنة.

لذا فينصح خبراء التغذية العاملين بالدوامات الليلية بمحاولة الاعتماد على أنواع محددة من الأطعمة لكي يتحاشون الإصابة بالسمنة وبالتالي يقون أنفسهم من المشاكل المصاحبة لها. وقد لخص خبراء التغذية تلك الأطعمة في 8 أنواع.. وهي:

1- الأرز البني.. فهو غني بالفيتامينات والحديد والزنك والبروتين والألياف والمغنيسيوم وهو من أفضل الأطعمة التي تساعد في خفض الوزن الزائد بطريقة طبيعية.

2- الفواكه.. فيجب على من يعمل بالدوام الليلي أن يستبدل الوجبة السريعة التي يتناولها في الليل مثل رقائق البطاطا المحمرة أو البيتزا أو البرغر أو المعجنات، بطبق من الفواكه مثل التفاح والموز والكيوي وغيرها من الفواكه المفيدة للجسم.. فهذا سيساعد في الوقاية من الإصابة بالسمنة.

3- السلاطة.. فطبق السلاطة الذي يحتوي على الخضروات الطازجة من أفضل الأطعمة التي تساعد في الوقاية من السمنة، خاصة لم يعمل بالدوامات الليلية.

4- اللوز.. فوجبة صغيرة من حبات اللوز أفضل بكثير من تناول رقائق البطاطا المحمرة أو الشوكولاتة، فهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات والمغنيسيوم والألياف، فهي بالفعل تساعد على فقد الوزن بطريقة طبيعية.

5- بذور الكتان.. فهي غنية بالألياف وتساعد في الشعور بالامتلاء والشبع لمدة طويلة، وبالتالي تساعد في خفض الوزن الزائد.

6- الشوفان والحليب.. فبدلاً من تناول وجبة من البرغر أو البيتزا الغنية بالسعرات الحرارية، يمكن إعداد وجبة من الشوفان والحليب قليل الدسم، فهي وجبة غنية بالكالسيوم والمعادن والألياف، وتساعد من يعمل ليلاً في الوقاية من الإصابة بالسمنة.

7- الزبادي.. فهو من أفضل الاختيارات لمن يعمل ليلاً، خاصة الأنواع قليلة الدسم، فهو غني بالبروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامين.

8- عصائر الفواكه الطازجة.. فيمكن استبدال عبوات المياه الغازية بالعصائر الطازجة (بدون سكر) والماء، فهذا سيساعد في الوقاية من الإصابة بالسمنة لمن يعملون ليلاً.