هذه أسهل أساليب تبييض الأسنان في المنزل

تشكّل الابتسامة البيضاء المشرقة واحدة من أساسيات الجمال في عالمنا اللاهث وراء "الابتسامة الهوليوودية"، ولذلك نجدنا نسعى بشتّى الوسائل التجميلية وغير التجميلية لتحقيق هذا الهدف.

فيما يلي جمعنا لكم أسهل وأرخص 4أساليب تساعدكم على تبييض أسنانكم في المنزل:

1- بيكربونات الصودا: إذا كنتم تستخدمون هذه البودرة البيضاء في مطابخكم، فاعلموا أن لها استخدامات تجميلية متعددة أيضاً منها تبييض الأسنان. امزجوا ملعقة من ماء الأوكسجين مع ملعقتين من بيكربونات الصودا، وأفركوا أسنانكم بهذا الخليط مرتين أسبوعياً للحصول على ابتسامة بيضاء ناصعة.

2- زيت جوز الهند: يساعد تطبيق زيت جوز الهند على اللثة في تذويب الجير المتراكم على الأسنان مما يخلّصها من البقع الكلسيّة الصفراء المتراكمة ويترك المجال لظهور لونها الأبيض الطبيعي.

3- معجون الأسنان المبيّض: استبدلوا معجون أسنانكم الاعتيادي بآخر يتمتع بمفعول مبيّض يمكن أن تجدوه على رفوف المتاجر الكبرى أو في الصيدليات. فالمواظبة على استعماله لا تقوم فقط بتنظيف الأسنان ولكن تبييضها أيضاً.

4- خلّ التفّاح: يلعب خلّ التفّاح دور غسول للفم عند المضمضة به بشكل دوريّ، فهو يخلصكم من البكتيريا التي تتراكم في الفم وعلى الأسنان كما يذيب الطبقة الكلسيّة التي تتراكم على أسنانكم مما يساهم في تفتيح لونها.