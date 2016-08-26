ظهور أول إصابة بفيروس زيكا في هونغ كونغ

أكدت هونغ كونغ ظهور أول حالة إصابة بفيروس زيكا لامرأة كانت قد سافرت إلى منطقة بحر الكاريبي، ما يضع المركز المالي الآسيوي في حالة تأهب تحسبا لانتشار الفيروس الذي ينقله البعوض وتفشى في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ومناطق أخرى.

وقال ليونج تينج هانج، مسؤول مركز الوقاية الصحية بوزارة الصحة في مؤتمر صحافي مساء الخميس، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف أن الأولوية بالنسبة لحكومته تتمثل في السيطرة على أعداد البعوض في هونغ كونغ.

وقالت وزارة الصحة في بيان "المريضة امرأة عمرها 38 عاما وكانت تتمتع بصحة جيدة في السابق. تعاني من آلام في المفاصل واحمرار في العينين منذ 20 أغسطس".

وأضافت الوزارة أن المرأة -التي لم تكشف عن هويتها- زارت منطقة الكاريبي من السادس وحتى العشرين من أغسطس/آب وعادت إلى هونغ كونغ يوم الاثنين.

وقالت الوزارة إنها ستخطر منظمة الصحة العالمية بالحالة.