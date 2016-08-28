هذه العلاقات ربما تمنحك "حياة أطول"

خلصت دراسة جديدة إلى أن الذين يتمتعون بعلاقات عائلية قوية ربما يكونون أطول عمراً من أولئك الذين لديهم علاقات ممتازة مع الأصدقاء.

ووجد الباحثون – بعد أن درسوا عينة من حوالي 3 آلاف شخص ولدوا بين 1920 و1974 بالطلب إليهم تسجيل قائمة من خمسة أشخاص – أن الذين كان لديهم أقارب أكثر ضمن القائمة، كانت احتمالية تعرضهم للوفاة أقل، وفق ما نشر موقع "نيويورك بوست".

وهذا لا يعني أن أفراد العائلة ليس بينهم خلافات مطلقاً، إلا أن الأصدقاء عادة ما تكون علاقاتهم رهناً بمكان العمل والزمان والفرص الحياتية التي قد تتاح.