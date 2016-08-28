40 إصابة محلية بفيروس زيكا في سنغافورة

أعلنت السلطات في سنغافورة اليوم الأحد أن 41 شخصا أصيبوا بفيروس زيكا على أراضيها معظمهم من العمال الأجانب المستخدمين في إحدى ورشات البناء.

وسبق ذلك إعلان السلطات السبت اكتشاف أول حالة انتقال عدوى محليا على أراضيها، وقد أصيبت بها ماليزية في السابعة والأربعين من العمر.

لكن بيانا مشتركا صادرا عن وزارة الصحة والوكالة الوطنية للبيئة تحدث الأحد عن أربعين إصابة إضافية.

ويعمل الأشخاص 41 المصابون في حي في أطراف سنغافورة.

وقال البيان إن المصابين "لم يسافروا في الآونة الاخيرة الى مناطق ينتشر فيها الوباء، ولذا يرجح ان يكونوا التقطوا العدوى في سنغافورة".

و36 شخصا من المصابين هم من العمال في ورشة بناء في الحي. وقد تعافى 34 فيما بقي سبعة في المستشفى.

ورصد زيكا لأول مرة في سنغافورة في ايار/مايو الماضي، وكان المصاب رجلا أمضى شهرا في البرازيل.

وينتقل فيروس زيكا بواسطة لسعة من البعوض المصري وأيضا عبر العلاقات الجنسية. ولا تظهر لدى المصابين بالفيروس في 80 % من الحالات اي من الاعراض التي تشمل الطفح الجلدي والام المفاصل والعضلات.

وتواجه النساء المصابات بفيروس زيكا خطرا اكبر لانجاب طفل مصاب بتشوه دماغي او ما يعرف بحالات صغر الجمجمة (الصعل).