لمن يعاني من شدة النحافة.. 7 أطعمة تكسبك الوزن بصحة

دائماً ما يتم إلقاء الضوء على زيادة الوزن وكيف يمكننا اتباع أنظمة غذائية للتخلص من الوزن الزائد، إلا أننا نادراً ما نسمع عن الأنظمة الغذائية المخصصة لاكتساب الوزن والتخلص من شدة النحافة.

فخبراء التغذية يرون في شدة النحافة نفس الخطورة التي يشكلها الوزن الزائد على الصحة.

ويلجأ الكثيرون ممن يريدون اكتساب بعض الكيلوغرامات إلى العقاقير التي تسبب في المقابل أضراراً صحية، إلا أن هناك أنواعا من الأطعمة قد تؤدي نفس الغرض وتكسب الجسم بعض الوزن ولكن بطريقة آمنة ودون إحداث أي أضرار صحية، بحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

1- الجوز (عين الجمل)

فهو غني بالدهون المفيدة والألياف والبروتينات. فيمكن إضافة حوالي 30 غراماً من الجوز (العين الجمل) لوجباتك اليومية للمساعدة في اكتساب الوزن، إضافة إلى أن الجوز يساعد في تحسين وظائف المخ ويقلل من مستوى الكوليستيرول السيء في الجسم.

2- الأجبان

فهي مصدر رئيسي للكالسيوم وفيتامين "B12"، وشريحة الجبن تحتوي على حوالي 100 سعرة حرارية، لذا فلمن يعاني من النحافة الشديدة، عليه بإدخال الأجبان بأنواعها المختلفة ضمن نظامه الغذائي اليومي.

3- المعكرونة

فهي من الأطعمة التي تحتوي على النشويات ويمكن أن تساعد في اكتساب بعض الوزن لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية.

4- زبدة الفول السوداني

فهي غنية بالبروتينات والبوتاسيوم والدهون المفيدة للجسم، التي قد تساعد شديدي النحافة في اكتساب الوزن.

5- البيض

فطبق من البيض المخفوق يحتوي على الدهون المفيدة والسعرات العالية التي تساعد في اكتساب بعض الوزن.

6- الشوكولاتة الداكنة

فقد أثبتت الدراسات أن قطعة الشوكولاتة الداكنة يمكنها أن تساعدك في اكتساب الوزن بطريقة صحية وبدون إحداث أي أضرار صحية للجسم.

7- الزبادي

فهو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة جداً والتي قد تساعد في اكتساب جسمك لبعض الوزن بطريقة صحية (بعيداً عن الأنواع خالية الدسم).