كم عدد مصابي الإيدز في مصر؟

كشفت وزارة الصحة المصرية عن وجود 6882 مصريا مصابا بالإيدز بينهم 1239 سيدة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي في اليوم العالمي لمواجهة الإيدز إن أعداد المصابين منذ عام 1986 بلغ 8437 مصابا أحياء ووفيات حتى نوفمبر 2016، منهم 6882 على قيد الحياة نهاية نوفمبر 2016، وأكثر من 75% من المصابين في الفئة العمرية من 15 إلى 50 سنة.

وأكدت الوزارة أنه تم إنشاء البرنامج الوطني للإيدز عام 1986 ومنذ ذلك الوقت وضعت العديد من الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على معدل الانتشار المنخفض وتقليل معدلات الإصابة والوفاة المتعلقة بالعدوى بفيروس الإيدز ورعاية ودعم المتعايشين مع الفيروس وذويهم.

وأكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشؤون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة المصرية أن الإيدز لا ينتقل عن طريق المعايشة اليومية مع المصابين مثل المصافحة ومشاركة الطعام ومشاركة الملابس، وأماكن العمل، وحمامات السباحة ودورات المياه والمواصلات، والعرق، والعناق، والتقبيل، ولا ينتقل عن طريق لدغ الحشرات. ولا يوجد أي داع لعزل المصابين بالإيدز.

في سياق متصل، قال الدكتور محمد جنيدي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، إن مصر تعتبر دولة ذات معدل انتشار منخفض جدا للإصابة أقل من 0,01% وهو ما تؤكده بيانات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للإيدز.

وقال الدكتور وليد كمال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز إن البرنامج يقوم بتوفير العلاج بالأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشري لكل من يحتاجها من المرضى بالفيروس بمعدل تغطية 100% من المرضى المسجلين كما يتم صرف العلاج لعدد 2940 مصابا في نوفمبر 2016.