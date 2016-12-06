تخلصوا من الكرش في 15 يوماً.. والسر في "الكمون"

يعرف الكمون بأنه من النباتات العشبية التي تستخدم في الكثير من الوصفات العلاجية للتغلب على عدد من المشاكل الصحية المختلفة، لكن هل تعلم أن هذا النوع من التوابل يمتلك قدرة فائقة في إنقاص الوزن وخاصة الكرش بشكل فعال في غضون 15-20 يوماً إذا تم تناوله بانتظام؟

ووفق ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة، كشف بحث تم إجراؤه على 88 امرأة بدينة أن الكمون هو من المواد الفعّالة في فقدان الوزن، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية، هذا بالإضافة إلى تميزه بالعديد من الفوائد، منها تقليل نسبة الكوليسترول، وتقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية، وتنشيط الذاكرة، وتعزيز مناعة الجسم، وعلاج الأنيميا (فقر الدم) وتحسين عملية الهضم.

وإليكم فيما يلي 4 طرق فعالة لاستخدام الكمون في إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن غير المرغوب فيها، وهي كالآتي:

1- مشروب الكمون

يتم تحضير مشروب الكمون عن طريق نقع ملعقتين من الكمون في الماء ليلة كاملة ثم غليه في الصباح، وإضافة نصف ليمونة للمشروب بعد تصفيته من الحبوب، ثم تناوله على معدة فارغة صباح كل يوم لمدة أسبوعين وستلاحظون الفرق.

2- مسحوق الكمون مع الزبادي

لإنقاص الوزن بفاعلية، يمكن مزج ملعقة من مسحوق الكمون مع 5 غرامات من الزبادي (الروب)، وتناوله بشكل يومي.

3- مشروب الكمون بالعسل

كما يمكن إذابة 3 غرامات من مسحوق الكمون في الماء وتناوله يومياً، بعد إضافة بضع قطرات من العسل للمشروب.

4- الكمون مع الليمون والزنجبيل

ومن الوصفات المذهلة أيضاً لإنقاص الوزن إضافة بذور الكمون لصحن من الخضراوات كوجبة عشاء، مع استخدام الليمون والزنجبيل المعروفين بقدرتهما الفائقة أيضاً في حرق الدهون.

ولتحضير هذه الوجبة السحرية في إنقاص الوزن، يتم سلق بعض الخضراوات في القليل من الماء ثم نثر بعض بذور الكمون عليها بعد تصفيتها، وإضافة بعض من عصير الليمون وشرائح الزنجبيل الطازجة.