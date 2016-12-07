لهذه الأسباب.. المرأة فوق الـ40 أكثر جاذبية

يظن كثير من السيدات أنهن بمجرد تخطي سن الأربعين قد وصلن لخريف العمر، ويبدأ بعضهن في الاكتئاب والشعور بالعجز، لكن المفاجأة المفرحة هي أن الرجال لهم رأي آخر حول السيدات الأنيقات الكبيرات بالعمر.

خلص العديد من الدراسات الاستقصائية إلى أن الرجال يفضلون مواعدة السيدات اللاتي تفوق أعمارهن الأربعين عاماً عن الخروج مع الفتيات ممن هن في العشرينات من العمر.

ووفق موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، فإن هناك 12 سراً وراء انجذاب الرجال للسيدات اللاتي تخطين الأربعين ربيعاً، وهي كالآتي:

1- الشابات يخلقن المشكلات، أما السيدات فوق الأربعين فيحللن المشكلات.

2- الشابات يحتجن إلى التدليل، أما اللاتي تخطين الأربعين فيدللن الرجال.

3- الشابات يكن دائماً منشغلات بتحقيق أحلامهن، أما السيدات فوق الأربعين فيعيشن هذا الحلم.

4- الشابات دائماً ينقصهن الكثير ليتعلمنه، أما الكبيرات فلديهن الكثير ليتقاسمنه.

5- الشابات يعشقن الإطراء، أما من تجاوزن الربعين فيكفيهن كلمة مديح واحدة.

6- الشابات دائماً يعقدن الأمور، أما من تجاوزن الأربعين فيتميزن بتبسيط الأمور.

7- الشابات يجادلن كثيراً، أما الكبيرات فيعتمدن أسلوب النقاش المثمر.

8- الشابات يفصحن سريعاً عن مشاعرهن، أما من تجاوزن الأربعين فيعرفن كيف يخفين تلك المشاعر.

9- الشابات يبحثن عن الرومانسية، أما الكبيرات فيحلمن بالارتباط العاطفي الهادف.

10-الشابات يحرصن على تتبع النماذج المختلفة، أما الكبيرات فيكن نموذجاً يحتذى به.

11-الشابات يتذمرن كثيرا، أما من تجاوزن الأربعين فيبرعن في تفسير الأمور.

12-الشابات يتلهفن على الاهتمام، أما الكبيرات فيسيطرن على هذا الاهتمام.