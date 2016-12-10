7 أشياء احرص على القيام بها قبل السابعة صباحاً يومياً

رغم أن الاستيقاظ مبكراً أمر يصعب على كثير منا القيام به، إلا أنه يمنحنا ميزات لا حصر لها، أهمها النشاط والحيوية وضمان السيطرة على اليوم دون عجلة من أمرنا.

فضيق الوقت صباحاً يجبر البعض على عدم الاستحمام، الأمر الذي يؤثر سلباً على الثقة بالنفس، كما أنه أيضاً يتسبب في إهمال وجبة الإفطار والتي تعد الأهم خلال اليوم مما يضر بالصحة.

وللتمتع بيوم مثالي مليء بالنشاط والحيوية وصفاء الذهن والنفس، احرص على القيام بهذه الأمور السبعة كل يوم قبل السابعة صباحاً، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1 - بسط العضلات

فور الاستيقاظ من النوم، يحتاج الجسم إلى بعض الوقت ليعتاد على حالة اليقظة، لذا احرص على فرد يديك ورجليك بلطف للسماح للدم بالتدفق إلى العضلات.

2 - تناول الثوم النيئ

لما له من فوائد خارقة، احرص على مضغ بعض من فصوص الثوم صباحاً مباشرة بعد غسل الأسنان، فهو يعزز تدفق الدم، ويعمل على تعزيز المناعة، ويمنع العدوى. لكن يفضل استشارة الطبيب قبيل البدء في تناول الثوم على معدة فارغة.

3 - مشروب الماء بالليمون

يساعد تناول مشروب الماء بالليمون قبل السابعة صباحاً، الكليتين والكبد على القيام بمهامهما في القضاء على السموم بكفاءة. كما أنه يعزز عملية الهضم.

4 - شاي الزنجبيل

تناول شاي الزنجبيل يومياً في الصباح، يضمن الاستفادة من خصائصه الطبية المتميزة، حيث يقلل الالتهاب ويعمل على تطهير الجسم من الكائنات الدقيقة الضارة.

5 - المشي أو التأمل

المشي أو التأمل من أفضل الأنشطة الرياضية التي ينصح بممارستها قبل السابعة صباحاً، حيث تؤكد الدراسات أن الأشخاص الذين يواظبون على ممارستها بشكل يومي يتمتعون بصحة أفضل.

6 - المشروب الأخضر

الصباح الباكر هو أفضل وقت لتناول العصائر الصحية مثل عصير الخضراوات الورقية، عصير الجزر أو البنجر أو غيرها، وذلك لأن الجسم في هذا الوقت تحديداً يكون قادرا على استيعاب جميع العناصر الغذائية بسرعة.

7 - وجبة الإفطار

بحسب الدراسات، فإن تخطي وجبة الإفطار يؤثر سلباً على الصحة العامة للجسم، لذا يجب الحرص على تناولها، فهي طريقك ليوم مثالي وحياة صحية، ومن الأفضل أن يكون ذلك قبل السابعة صباحاً لضمان الاستفادة القصوى منها.