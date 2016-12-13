بهذه الخطوات البسيطة تضمن خلو جوالك من البكتيريا

منذ سنوات، خلصت دراسة إلى أن 92% من الهواتف المحمولة تحتوي على بكتيريا ضارة بالصحة، الأمر الذي يتطلب العناية بنظافتها لتجنب الإصابة بالأمراض.

فهل أنت واثق من نظافة جوالك بالقدر المطلوب؟ إذا كانت إجابتك لا، فإليك 5 طرق سهلة وبسيطة، تضمن لك نظافة تامة لموبايلك، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- المناديل المضادة للبكتيريا

للحصول على النظافة المرجوة، ينصح بمسح الجوال بالمناديل المضادة للبكتيريا عدة مرات على مدار اليوم، وإن لم تتوافر لديك تلك المناديل المعقمة يمكنك استخدام قطعة من القماش مبللة بمحلول خاص من صنعك باستخدام الكحول والماء المقطر، أو مزيج من الخل الأبيض والماء المقطر.

2- جهاز الأشعة فوق البنفسجية المطهر

يمكنك أيضاً تنظيف هاتفك باستخدام جهاز الأشعة فوق البنفسجية المطهر، والذي يساعدك في التخلص من كافة الجراثيم العالقة بالجوال.

3- خلة الأسنان

ولتنظيف الزوايا الصغيرة في هاتفك النقال، والتي يصعب الوصول إليها، يمكنك استخدام خلة الأسنان.

4- العيدان القطنية

عوضاً عن استخدامها لتنظيف أذنيك، نظف سطح موبايلك بالعيدان القطنية بعد تمريرها في محلول مطهر لضمان أفضل النتائج.

5- تنظيف سماعات الأذن

تعد سماعات الأذن بيئة ملائمة جداً للبكتيريا، لذا يجب الحرص على تنظيفها باستمرار مثل الهاتف تماماً، وذلك باستخدام قطعة قطنية مبللة بسائل مطهر مع الحرص على تركها حتى تجف تماماً قبل استخدامها مجدداً.

ورغم ضرورة الحرص على تنظيف الهواتف النقالة، فإنه يجب الانتباه للتعليمات المرفقة بالأجهزة، والتي تحذر في بعض الأحيان من استخدام الكحول أو الأمونيا أو أي من أدوات التطهير سالفة الذكر لعدم إتلاف الهاتف.