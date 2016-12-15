هذا ما يفعله وضع شرائح من البصل على القدم ليلاً

نعلم جميعاً أن البصل مكون رئيسي في معظم الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي، لكن هل تعلم أن فوائده الصحية تفوق نكهته المميزة بمراحل؟.

إذا كانت إجابتك لا، فإليك المفاجأة حيث خلصت الدراسات إلى أن البصل رغم رائحته النفاذة والتي يكرهها كثيرون، يتميز بفوائد صحية وخصائص علاجية منقطعة النظير.

فالبصل غني بمركبات الكبريت والمعروفة بخصائصها المضادة للجراثيم، الفيروسات والالتهابات، ولذلك فهو يستخدم منذ العصور القديمة لعلاج الكثير من الأمراض.

وكل ما عليك القيام به للاستفادة من هذه المميزات، هو وضع شريحة من البصل على الجزء السفلي من قدمك وتثبيتها باستخدام قطعة من البلاستيك الخفيف قبل ارتداء الجوارب ليلاً قبل النوم وتركها كذلك حتى الصباح.

وإليكم فيما يلي الأمراض التي يمكن أن تكون شرائح البصل علاجها السحري، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1- نزلات البرد

نظراً لخصائصه المضادة للجراثيم والالتهابات، أثبت وضع شرائح البصل على القدم ليلاً فاعليته في التخلص من نزلات البرد والحرارة المصاحبة لها.

2- آلام الأذن

إذا كنت تعاني من آلام حادة في أذنك، فعليك بوضع شريحة من البصل على قدمك ليلاً وستلاحظ الفرق بنفسك.

3- طرد السموم من الجسم

يساعد وضع شرائح البصل على الجزء السفلي من القدم في امتصاص السموم من الجسم، كما يساعد في التخلص من حموضة المعدة أيضاً.

4- تورم الغدد

تعتبر شرائح البصل أسفل القدم علاجا فعالا لتورم الغدد بالجسم.

ويذكر أن هذه الطريقة كانت تستخدم على نطاق واسع في إنجلترا خلال انتشار الطاعون للحد من حالات التسمم.