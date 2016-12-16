المشروب السحري للتخلص من أعراض انقطاع الطمث

مع تقدم المرأة في العمر ووصولها إلى مرحلة انقطاع الطمث، يعاني الكثير من التغيرات النفسية والجسدية المزعجة الناتجة عن التغيرات الهرمونية.

وتختلف أعراض "سن اليأس" كما يطلق عليه البعض، من سيدة لأخرى فرغم أن جميع النساء يعانين من مشاكل في النوم في هذه المرحلة، إلا أن بعضهن بالإضافة إلى ذلك يعانين من جفاف الجلد، والحكة، وتساقط الشعر، بينما أخريات يعانين من الهبات الساخنة، وزيادة الدهون حول الخصر.

ومن الشائع جداً بين النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، التغير المفاجئ في المزاج، والقلق، والتوتر والغضب المفاجئ.

ولتخفيف الآلام والأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث يعتبر عصير الطماطم الحل السحري، حسب دراسة نقلها موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة.

ووجدت الدراسة أن تناول 200 ملل من عصير الطماطم غير المملح مرتين يومياً لمدة شهرين يساعد على التخلص من الأعراض النفسية والعضوية لانقطاع الدورة الشهرية من توتر واكتئاب ونوبات الحرارة في الوجه والرأس الناتجة عن توقف المبايض عن إنتاج هرمون الاستروجين.

اختبر الباحثون هذا المشروب السحري على عدد من السيدات بسن اليأس، وانخفض بالفعل لديهن الشعور بالهبات الساخنة والتعرق الليلي، هذا بالإضافة إلى زيادة حرق السعرات الحرارية، وبالتالي عدم تخزين الدهون بالجسم.

ويعوض عصير الطماطم نقص هرمون الأستروجين بفضل احتوائه على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، مجموعة من الأحماض الأمينية وبعض المواد الكيمياوية المفيدة.

لذا، فإذا كنت ترغبين في التخلص من تلك الأعراض المزعجة فعليك بعصير الطماطم، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.