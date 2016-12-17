فائدة مدهشة جديدة للسونا تجعلك تستخدمها

لا شك أن معظم الناس يعرفون فوائد السونا العديدة، منها المساعدة على الاسترخاء وتخفيف التوتر، وكذا تخفيف الوزن، فضلا عن تخليص الجسم من السموم وزيادة مناعته وغيرها.

ولسنا هنا بصدد تعداد فوائد حمامات السونا الكثيرة، بل للحديث عن آخر ما توصل إليه علماء فنلنديون في هذا الشأن، حيث خلصت دراسة أجريت لمدة 20 عاما، إلى أن استخدام الرجال في منتصف أعمارهم، السونا يقلل من احتمال تعرضهم للخرف المصاحب للشيخوخة.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن علماء فنلنديين اكتشفوا أن استخدام السونا قد يؤدي إلى خفض نسبة احتمال الإصابة بالخرف إلى الثلثين.

وأفادت الدراسة أن استخدام السونا يزيد من خفقان القلب، وبالتالي ضخ الدم بشكل أسرع، ما من شأنه حماية المخ ومعالجة مشاكل الدورة الدموية المتصلة بالخرف، فضلا عن الاسترخاء الناجم عن استخدام السونا الذي يلعب دورا إيجابيا.