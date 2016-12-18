لماذا تغطي هذه السيدة حروقها بجلد السمك؟

طوّر أطباء برازيليون تقنية جديدة لعلاج الحروق والجروح المستعصية التي تدمر البشرة باستخدام جلد السمك البلطي الموجود في أنهار البرازيل.

وأنجز الأطباء فترة علاج تجريبية على 50 مريضاً بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر، وجاءت النتائج مبشرة.

يشار إلى أن المريضة التي تظهر في الصور التي نشرتها صحف برازيلية ونقلتها عنها صحف عالمية هي نادلة برازيلية تدعى ماريا انيس دا سيلفا (36 عاماً)، وكانت ضمن المجموعة الأولى التي خضعت لهذا النوع من العلاج .

وتعرضت ماريا لحروق وجروح بالغة جراء انفجار موقد أثناء عملها بمطعم في شمال شرق البرازيل، أصابها في قدميها وذراعيها وجانب من الصدر والرقبة والوجه. وكانت الحروق عميقة وغائرة، وأبت أنسجتها أن تستجيب لأي علاج إلى أن كادت تفقد الأمل.

ووافقت على العلاج باستخدام جلد السمك الذي يعمل كغطاء للجروح ويساعد على شفاء الأنسجة بما يحمله من مواد طبيعية.

وتقول عن تجربتها: "عانيت من آلام قاتلة، وكنت محبطة لأن كافة الأدوية والعلاجات عجزت عن التعامل مع جروحي وحروقي. أنصح بهذا النوع من العلاج لكل من يعاني حروقاً".

كذلك وضع الأطباء، خلال علاجها، جلد السمك على جروحها لمدة 11 يوماً، جرى بعدها تغيير جلد السمك المستخدم بآخر جديد.

واستمر علاج بعض الجروح 20 يوماً. أما الحروق الأكثر عمقاً فقد تطلبت فترات علاج أطول لتحقيق النتائج المطلوبة.

وتولى تطبيق هذا النوع الجديد من العلاج فريق متخصص من الأطباء في معهد جوزيه فروتا بشمال شرق البرازيل.

وذكر الأطباء أن جلد السمك يخضع بالقطع لمعالجات قبل استخدامه، تشمل إزالة القشور أو أية أنسجة عالقة لمنع انتقال الأمراض أو حدوث تلوث للجروح البشرية. ويتم التخلص من روائح السمك العالقة.

كما يتم تخزين جلود السمك، بخطوة تالية، في بنوك مجمدة بمدينة ساو باولو البرازيلية. ويكون التخزين على شكل شرائح يتراوح طولها من 10 سنتيمترات إلى 20 سنتيمتراً. وتظل صالحة للاستخدام في العلاجات لمدة عامين.

ويتميز جلد السمك بمرونة فائقة وقدرة على الالتفاف حول الجروح، وهو مقاوم للأمراض والالتهابات، ويحوي مواد طبيعية مثل الكولاجين والبروتينات، ويحتفظ بالرطوبة لفترات طويلة.